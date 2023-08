Große Ablehnung: So stehen die Laupheimer zum neuen Cannabis–Gesetz

Das Bundeskabinett hat vor Kurzem ein Cannabis–Gesetz beschlossen. Demnach ist für Erwachsene der private Eigenanbau von bis zu drei Cannabis–Pflanzen sowie der gemeinschaftliche, nicht–gewerbliche Anbau zum Eigenkonsum in Anbauvereinigungen und Genossenschaften erlaubt. Der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis soll zudem straffrei sein.

Ich bin total dagegen. Linda Covic

Einschränkungen sieht das Gesetz bei der Weitergabe von Cannabis an junge Erwachsene zwischen 18 und 21 Jahren vor. Diese ist auf 30 Gramm pro Monat mit einem maximalen THC–Gehalt von zehn Prozent begrenzt. Die „Schwäbische Zeitung“ hat Besucher auf dem Wochenmarkt gefragt, was sie von dem neuen Gesetz halten.

Das sagen die Menschen auf dem Wochenmarkt

„Ich bin total dagegen“, sagt Linda Covic aus Laupheim. Produkte mit dem Wirkstoff Cannabidiol (CBD), die man seit einiger Zeit unter anderem in Apotheken erhält, findet sie in Ordnung. Den Konsum von Gras mit nachweisbarem THC–Gehalt bewertet sie hingegen als Droge. „Das ist sehr, sehr gefährlich“, so die 51–Jährige. Sie befürchtet vor allem, dass die Entkriminalisierung von Cannabis für junge Erwachsenen Folgen haben könnte. Außerdem glaubt sie, dass der Konsum zu familiären Problemen führen könnte. „Das ist für mich ein No–Go“, so die gebürtige Kroatin.

Wenn die Leute mit ihrem Rausch dann zuhause bleiben, kein Thema. Martina Aubele

Ähnlich bewertet das Martina Aubele aus Schnürpflingen: „Für medizinische Zwecke finde ich das in Ordnung.“ Von einem legalen Rausch hält sie hingegen wenig. „Wenn die Leute mit ihrem Rausch dann zuhause bleiben, kein Thema.“ Viel zu häufig würden sie dann aber zum Beispiel noch Auto fahren. Auch Alkoholkonsum hält die 40–Jährige aus dem Grund teilweise für bedenklich. „Du bist einfach nicht mehr Herr deiner Sinne.“

Legalisierung über Vereine als Problem

„Ich finde, die Legalisierung, so wie sie geplant ist, mit Anbau in Vereinen, nicht gut“, sagt Rita Pfänder aus Bußmannshausen. Die 59–Jährige betont, dass Cannabis ein Einstieg für andere Drogen sein könnte. „Cannabis kann nachweislich Psychosen auslösen“, betont Pfänder.

Man sieht ja, wie viele junge Leute am Alkohol hängen. Rita Pfänder

Eine Freigabe von Cannabis sende ein falsches Signal an Jugendliche, weil es die Gefährlichkeit verharmlose und somit die Hemmschwelle für den Konsum senke: „Man sieht ja, wie viele junge Leute am Alkohol hängen.“ Für medizinische Zwecke sollte laut Pfänder besser untersucht werden, wo Cannabis zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt werden kann: „Dafür müssten die Wirkdosen aber standardisiert sein.“

Neues Gesetz schützt vor Drogen aus dem Schwarzmarkt

Anders sieht das Fabian Dettenrieder aus Baustetten: „Es ist besser, wenn Konsumenten sich Cannabis auf legalem Wege beschaffen können, als auf den Schwarzmarkt angewiesen zu sein.“ Der Vorteil für die Konsumenten sei, dass sie wüssten, was genau im Gras enthalten sei.

Es gibt immer Wege, an etwas zu kommen. Fabian Dettenrieder

Wichtig wäre aus Sicht des 26–Jährigen, dass mit dem Kauf von Cannabis ein Zertifikat erworben wird, mit dem sich nachweisen lässt, dass es sich um ein legal erworbenes Produkt handelt und nicht um eines vom Schwarzmarkt. Die Überprüfung von Abgabeobergrenzen hält er jedoch für schwierig: „Es gibt immer Wege, an etwas zu kommen.“

Mehrheit gegen die Legalisierung

Kritischer äußert sich wiederum Rainer Reuß: „Ich bin generell gegen das Cannabis–Gesetz.“ Er sehe keinen Bedarf für eine Legalisierung. Der Laupheimer führt an, dass unter Experten durchaus umstritten sei, ob durch die Freigabe von Cannabis tatsächlich der Handel auf dem Schwarzmarkt ausgetrocknet wird. „Ich bezweifle stark, dass der Konsum dadurch besser kontrolliert werden kann“, sagt der 67–Jährige.

Ich bin dagegen. Ursula Mock

Auch Ursula Mock aus Laupheim lehnt das neue Gesetz ab: „Ich bin dagegen.“ Die 78–Jährige treibt vor allem die Sorge um, dass Gras in die Hände von Kindern und Jugendlichen geraten könnte. Alkohol reiche ihrer Meinung nach schon aus. Eine Ausnahme sieht sie bei Menschen mit schwerwiegenden Erkrankungen. „Aber die konnten es ja eh schon haben.“