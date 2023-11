Groß und Klein messen sich bei Herbstturnier

Beim zweitägigen Reitturnier der Pferdefreunde Lusshof Laupheim auf der Reitanlage Lusshof sind insgesamt 14 Prüfungen für alle Altersklassen ausgetragen worden. Erfolge gab es auch für Teilnehmer des veranstaltenden Vereins.

Am ersten Tag fand ein reines Jugendturnier in Dressur- und Springprüfungen vom Führzügelwettbewerb bis zum Springen der Klasse A statt. Den Auftakt bildete eine Dressurprüfung der Klasse E. Mia-Elisa Emsberger vom RFV Moosbeuren mit Geisha siegte. Die jüngeren Reiterinnen und Reiter traten in vier Abteilungen des Reiterwettbewerbs Schritt-Trab-Galopp und in vier Abteilungen des Reiterwettbewerbs Schritt-Trab an. Einige Teilnehmer vom Gastgeber ergatterten Schleifen und Preise, darunter waren auch zwei Siege: Carolin Munding mit Reuschbachhofs Percy Jackson und Charlotte Mast mit Blümchen siegten in der jeweiligen Altersklasse im Schritt-Trab-Wettbewerb. In der Dressurreiterprüfung Klasse A gewann Max Beck (RFV Illertissen) mit Candy.

Ab der Mittagszeit fanden bunte Stangen Einzug in die Reithalle auf dem Lusshof. Die Reiterinnen Annina Häfele, Sina Häfele und Christin Lorch von den Pferdefreunden Lusshof-Laupheim ergatterten im Caprilliwettbewerb Rang zwei, drei und fünf mit den Pferden Mona, William und Eleganza. Die jüngsten Teilnehmer des Tages starteten in fünf Abteilungen des Führzügelwettbewerbs. Die Reiterinnen und Reiter zwischen vier und zehn Jahren zeigten ihr Können und wurden alle mit Ehrenpreisen und Schleifen belohnt. Vom gastgebenden Verein siegte erneut Charlotte Mast auf Blümchen, weitere Reiter vom Lusshof platzierten sich auf dem Siegerpodest. Den Abschluss bildeten ein Springreiterwettbewerb, ein Stilspringwettbewerb der Klasse E und ein Stilspringen der Klasse A. Die Reiterjugend zeigte ansprechende Runden.

Am zweiten Tag starteten auch Reiterinnen und Reiter über 18 Jahren. Den Auftakt bildete ein Dressurwettbewerb der Klasse E. Marion Donocik mit Laurent und Lisa-Marie Graf mit Franzi von den Pferdefreunden platzierten sich. Im Anschluss zeigten die Teilnehmer eine gemischte Aufgabe mit Spring- und Dressurelementen in einem Caprilliwettbewerb; Lisa-Marie Graf vom gastgebenden Verein mit Baronesse siegte vor Ellen Locherer mit Ispendos und Marion Donocik mit Laurent sowie Sina Söll mit Verano in der weiteren Platzierung (alle vom gastgebenden Verein).

Im Stilspringen Klasse E platzierten sich von den Pferdefreunde Lusshof-Laupheim Sabina Börner mit Caru (2. Rang) und Mohsen Ghaemizadeh mit Charmeur (4.). Auch im Geländereiterwettbewerb gingen zwei Schleifen an den Lusshof: Lisa-Marie Graf wurde mit Baronesse Zweite, Ellen Locherer mit Ispendos Achte. Den Abschluss des Turniers bildete ein Zwei-Phasen-Springen aus festen Geländehindernissen und einem Springparcours. Sabina Börner mit Caru (Pferdefreunde Lusshof-Laupheim) gewann, Mohsen Ghaemizadeh mit Charmeur (Pferdefreunde Lusshof-Laupheim) wurde Fünfte.

Bei schönstem Herbstwetter fanden auch viele Zuschauer den Weg auf den Lusshof und verfolgten die Prüfungen in der Reithalle und auf dem Sandplatz.