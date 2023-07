Graffiti–Kunst: Hier setzen Schüler ein Zeichen gegen Rassismus

Der Graffiti–Workshop ist Teil des Aktionstags des Carl–Laemmle–Gymnasiums, den die Schule nun im zweiten Jahr mit der Stadt Laupheim organisiert. „Schule gegen Rassismus — Schule mit Courage“ lautet das Motto.

Angeleitet wurden die Schülerinnen und Schüler dabei von dem Laupheimer Graffiti–Künstler Philip Walch, der unter dem Künstlernamen „Stone Graffiti“ international bekannt ist.

Das Zischen von Graffiti–Flaschen erfüllt die Luft und der intensive Geruch nach Lack wird vom Wind über den Kiesplatz neben den Heimatfesthallen geweht. Leinwände sind an der Wand aufgebockt. Daran machen sich acht Schülerinnen und zwei Schüler zu schaffen. Konzentriert arbeiten sie an Schriftzügen wie „Love“, „Würde“ oder „Mut“.

Graffiti ist in New York in der Bronx entstanden, einem Armenviertel. Philip Walch

Der CLG–Aktionstag

Weitere Programmpunkte des Aktionstags sind laut Hermann Manne, Senioren– und Behindertenbeauftragter bei der Stadt, ein Besuch der Demenzgruppe Lichtblick und des Hospitals zum heiligen Geist, das Kennenlernen vom Spendenlager sowie ein Kurs im Martinusladen, bei dem die Schülerinnen und Schüler unter anderem Marmelade kochen, die dann im Begegnungscafé verkauft werden soll.

„Graffiti ist in New York in der Bronx entstanden, einem Armenviertel“, erklärt Philip Walch. Zusammen mit Rap, DJing und Breakdance sei Graffiti Teil einer Hip–Hop–Subkultur, die sich gegen Gewalt und Rassismus wende. Beides, so Walch, hätten die Jugendlichen in der Bronx in ihrem Alltag erlebt. „Darum passt der Graffiti–Workshop auch besonders gut zum Motto des Aktionstags“, findet der Künstler.

Graffiti als Ventil für Jugendliche

Außerdem merke man, dass Graffiti noch immer eine Jugendbewegung sei. „Graffiti ist ein Mythos, den jeder einmal ausprobieren möchte“, ist er überzeugt. Für ihn war es eine Art Ventil, als er selbst noch ein Jugendlicher war.

„Da habe ich damals alles Mögliche verarbeitet“, sagt der 31–Jährige, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat und heute als freischaffender Graffiti–Künstler arbeitet.

Ich bin sehr perfektionistisch. Darum habe ich gerade auch nochmal was an meiner Leinwand verändert. Noah Speidel

„Ihr müsst aufhören,wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr fertig seid“, ermutigt er zu die Schülerinnen und Schüler, die noch immer am Sprühen sind. „Ich weiß, das ist nicht immer einfach.“ Die meisten Jungkünstler lassen daraufhin die Spraydosen sinken, nur vereinzelt wird noch an den Schriftzügen gearbeitet.

Die Jugendlichen sind begeistert

„Ich bin sehr perfektionistisch. Darum habe ich gerade auch nochmal was an meiner Leinwand verändert“, erklärt der 15 Jahre alte Noah Speidel kurze Zeit später, während sein Werk in der Sonne trocknet. Die größte Herausforderung beim Sprayen ist seiner Meinung nach, den richtigen Abstand zur Leinwand zu finden. Man dürfe nicht zu nah, aber auch nicht zu weit weg stehen, ergänzt Marlo Stehle.

Philip Walch (links) zeigt den Schülerinnen, wie sie bei Graffiti-Kunst vorgehen können. (Foto: Anna Berger )

„Da muss man etwas herumexperimentieren“, erklärt der 14–Jährige. Ähnlich sieht es Maresa Burkert: „Die Buchstaben vom Papier auf die Leinwand zu bekommen war schwer“, sagt die 15–Jährige. Trotzdem mache es einen Riesenspaß. Da sind sich die drei Neuntklässler einig.

Als die Farbe an den Leinwänden gut angetrocknet ist, stapeln die Schülerinnen und Schüler Paletten zu einem Tisch und Philip Walch bringt eine Schablone. In diese in die Form einer Friedenstaube gestanzt.

Schablonentechnik weit verbreitet

Die Schablonentechnik habe sich mittlerweile in der Graffiti–Szene etabliert, erklärt der Profi. Auch der weltbekannte britische Streetart–Künstler Banksy arbeitet damit. Der Vorteil laut Walch: „Es spart Zeit und ist trotzdem detailliert.“

Nachdem der Künstler bei der ersten Leinwand gezeigt hat, wie es geht, machen sich die Jugendlichen selbst daran, und sprühen eine Taube auf jedes Werk.

„Das ist dann ein bisschen wie eine Popart–Ausstellung“, sagt Walch. Die Werke sehen alle ähnlich und zugleich individuell aus. Demnächst sollen sie im Schulgebäude aufgehängt werden, wo sie an mit ihren Schriftzügen und der Friedenstaube in der Mitte an die Botschaft des Aktionstags erinnern.