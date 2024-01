Für ganz Oberschwaben hatte der Deutsche Wetterdienst für Mittwoch eine Unwetterwarnung vor Glatteis herausgegeben. Die Befürchtungen, dass es durch gefrierenden Regen und überfrierender Nässe zu einem Chaos im Berufsverkehr kommen könnte, haben sich allerdings nicht bestätigt. Im Bereich des Polizeireviers Laupheim ist es zu drei Unfällen gekommen.

„Nach ersten Erkenntnissen ist es im Zusammenhang mit der Witterung in unserem Zuständigkeitsbereich im Laufe des Tages witterungsbedingt zu rund 45 Unfällen gekommen“, berichtet Thomas Hagel, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ulm. Angesichts der angekündigten Wetterverhältnisse zieht er aber eine positive Bilanz.

Keine Verletzten bei Unfällen

Bei den Unfällen hat es sich laut Hagel überwiegend um Blechschäden ohne Verletzte gehandelt. Dies zeige, dass die meisten Autofahrer ihre Fahrweise entsprechend der schwierigen Verkehrsverhältnisse angepasst hätten.

Die Laupheimer Polizei musste gegen 7 Uhr zu einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Altheim und Britschweiler ausrücken. „Im Bereich der S-Kurve ist ein Renault von der Fahrbahn abgekommen“, berichtet der Sprecher der Polizei. Verletzt sei bei dem Unfall niemand worden.

Auch der Fahrer eines Volkswagens hatte wohl Glück im Unglück, als er gegen 8.15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Gutenzell und Schwendi mit seinem Auto im Graben landete und unverletzt blieb.„Das Fahrzeug lag auf der Seite, die Feuerwehr hat es wieder aufgestellt und ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigt.“

Von der Straße abkam auch ein Dacia-Fahrer, der gegen 8.45 Uhr auf der Landstraße von Schwendi in Richtung Schönebürg unterwegs war und mit seinem Auto gegen einen Leitpfosten prallte. Der Fahrer sei unverletzt geblieben und am Auto kein nennenswerter Schaden entstanden.

Die Laupheimer Feuerwehr musste witterungsbedingt zu keinen Unfällen ausrücken. „Wir haben tatsächlich keinen Einsatz gehabt, bei uns blieb alles ruhig“, berichtet Andreas Bochtler, Kommandant der Laupheimer Feuerwehr.

Einschränkungen in der Schülerbeförderung

Zu einigen Einschränkungen führten die glatten Straßen jedoch bei der Schülerbeförderung rund um Laupheim. „Das Busunternehmen Fromm hatte vorsorglich den Verkehr auf den Linien 215, 226, 242 und 716 von 05.30 bis 09.00 Uhr eingestellt“, teilt Philipp Friedel, Sprecher des Landratsamts, mit.

Die betroffenen Schulen seien von dem Busunternehmen informiert worden. „Auf allen anderen Linien wurde gemäß Fahrplan gefahren“, fügt Friedel hinzu. Allerdings sei es am Morgen vereinzelt zu Verspätungen zwischen fünf und 20 Minuten gekommen, bis die Straßen gegen Mittag wieder gut befahrbar gewesen seien. Das Busunternehmen habe ihm gegenüber die Arbeit der Räumdienste gelobt.

Bauhof der Stadt Laupheim war vorbereitet

Bei der Stadt Laupheim hatte man sich im Vorfeld auf die Wettersituation eingestellt: Der Bauhof war am Vorabend bis 21.30 Uhr unterwegs, um vorab bereits Eis und Schnee zu beseitigen, berichtet Nicole Hörmann, Pressestelle der Stadt Laupheim.

Am Mittwoch sei dann ab vier Uhr bis in den Nachmittag hinein geräumt und gestreut worden. Sämtliche Hauptstrecken wurden laut Hörmann zweimal abgefahren. Teils zu Problemen sei es an manchen Einlaufschächten gekommen, da das Wasser wegen des Schnees nicht abfließen konnte. Die Schächte wurden daher extra geräumt.