Gewinner des VR-Bank-Adventskalenders stehen fest

50.000 Euro im Topf und die Hauptpreise sind verlost: 51 Preisträger können sich auf ihre Gewinne freuen. Doch bis zur Bekanntgabe müssen sie sich noch etwas gedulden. Denn die Gewinner der Adventskalender-Aktion der VR-Bank Laupheim-Illertal werden erst im Lauf des Dezembers bekannt gegeben.

Unter dem Motto „Wir sagen Danke“ fand nun zum zweiten Mal die Adventskalender-Aktion statt. 158 Bewerbungen von Vereinen und Organisationen für die Preise des Adventskalenders sind eingegangen. „Wir freuen uns, dass so viele Vereine und Institutionen mitgemacht haben“, sagt Marion Fakler, Sprecherin der VR-Bank. Bewerben konnten sich Vereine, gemeinnützige und karitative Organisationen, aber auch Gemeinden aus der Region der VR-Bank.

50.000 Euro hat die VR-Bank hinter den Türchen versteckt zur Verfügung gestellt. Davon wurden 10.000 Euro durch die VR-Jury vergeben sowie 35.000 Euro an die beantragten Projekte durch die Verlosung. 30 Projekte erhalten jeweils eine Unterstützung in Höhe von 1000 Euro und zehn Projekte in Höhe von 500 Euro. Dabei wünschten sich die ausgelosten Vereine unter anderem neue Musikinstrumente oder wollten mit dem Geld einen Raum neu gestalten beziehungsweise renovieren.

In einer Sonderverlosung der VR-Bank-Stiftung wurden 5000 Euro in Form von fünf Sitzbänken an Gemeinden vergeben. Wo die fünf Bänke aufgestellt werden, ist eine Nikolaus-Überraschung, und wird am 6. Dezember bekannt gegeben. Als Glücksfee aktiv war Lisa Natterer, Mediaberaterin bei der „Schwäbischen Zeitung“ Laupheim, die die Lose aus der Trommel zog.

Mit der Adventskalender-Aktion möchte die VR-Bank den teilnehmenden Akteuren für ihre wichtige Arbeit zum Wohl der Gesellschaft danken.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Modus der Veröffentlichung der Gewinner geändert. Anstatt täglich während des Advents, werden sich die Türchen nun an den Adventssonntagen öffnen. Jeweils zehn Gewinner der 1000-Euro-Preise werden dann bekannt gegeben.

Der Sonderpreis der Jury wird an Heiligabend verliehen. Wer bis dahin kein Glück hatte, kann auf den 1. Weihnachtsfeiertag gespannt sein: Dann werden die zehn Projekte, die je 500 Euro bekommen, bekannt gegeben. Die Gewinner werden an den Adventssonntagen auf den Social-Media-Kanälen der VR-Bank sowie auf der Homepage der Bank veröffentlicht.