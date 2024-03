Gewässerschau entlang von Schmiehe und Kaltbach

Die Stadt Laupheim nimmt gemeinsam mit dem Landratsamt Biberach am Mittwoch, 10. April, entlang der Schmiehe und des Kaltbachs eine Gewässerschau vor. Das Wassergesetz Baden-Württemberg (WG § 32 Abs. 6) verpflichtet die Träger der Unterhaltungslast, regelmäßig eine Gewässerschau an den in ihrer Verantwortung liegenden Gewässern durchzuführen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Der Träger der Unterhaltungslast für diese Gewässer ist die Stadt Laupheim. Bei der Gewässerschau handelt es sich um die Besichtigung eines Gewässers mit Einbezug des Ufers sowie das für den Hochwasserschutz und für die ökologische Funktion notwendige Umfeld. Sie dient dazu, Probleme und Gefahren festzustellen und deren Beseitigung einzuleiten. Gefahrenquellen können unter anderem Ablagerungen wie Komposthaufen und Holzstapel oder die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen in der Nähe eines Gewässers sein.

Durch die Gewässerschau will man zur Verringerung und zur Vermeidung von Hochwasserrisiken für Anlieger sowie die Unterliegergemeinden beitragen. Auch sollen Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen des Gewässers beseitigt werden. Bei der Gewässerschau kann es notwendig sein, Privatgrundstücke zu betreten. Grundsätzlich ist der Träger der Unterhaltungslast laut Paragraf 101 WHG dazu berechtigt, Grundstücke am Gewässer und Anlagen am Gewässer zu betreten. Die Stadt bittet die Anwohner und Anlieger um ihr Verständnis. Bei speziell auf ein Grundstück bezogenen Fragen oder Anregungen steht im Amt für Tiefbau und Umwelt Jule Pfänder, Telefon 07392/704-151, Mail [email protected], zur Verfügung. Bei schlechter Witterung oder Hochwasser wird die Gewässerschau verschoben.