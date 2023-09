Laupheim

Geselligkeit und Spielspaß beim städtischen Spieleabend in Laupheim

Laupheim / Lesedauer: 1 min

Freunde des geselligen Spiels haben sich am Donnerstag, 7. September, im Begegnungscafé in der Mittelstraße 49 versammelt, um am monatlichen Städtischen Spieleabend teilzunehmen.

Veröffentlicht: 12.09.2023, 14:45 Von: sz