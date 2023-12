Zahlreiche, bunt verpackte Päckchen und Pakete türmen sich in den zwei Büros des Sozialamtes im Rathaus Laupheim. Dorthin sind die Geschenke der Wunschbaum-Aktion gebracht worden, um sie an die Bedürftigen zu verteilen. Oberbürgermeister Ingo Bergmann dankte allen Akteuren für ihr Engagement: „Es ist schön zu sehen, wie viele unterschiedliche Beteiligte hier an einem Strang ziehen.“

Seit zehn Jahren können Laupheimer auf dem Weihnachtsmarkt vom Wunschbaum einen Wunsch nehmen und diesen erfüllen. 236 Wünsche sind in diesem Jahr von Laupheimern für Laupheimer erfüllt worden. Das schöne an der Aktion sei, dass die Geschenke eins zu eins so ankommen, sagt Christine Merkle von der Kolpingsfamilie, die die Wunschbaumaktion initiiert. „Die Aktion ist für die Menschen einfach umzusetzen“, sagt sie. Auch habe sich bei einigen Familien schon eine gewisse Tradition entwickelt. „Da wählen die Kinder dann die Wünsche vom Baum aus“, erzählt Merkle.

Aber auch immer mehr Wünsche von Senioren landen am Wunschbaum. „Die Anzahl der bedürftigen Menschen steigt“, sagt Elia Heinzelmann, Mitarbeiterin des Amt für Soziales der Stadt Laupheim. Daher würden auch so einfache Sachen wie Lebensmittel oder eine Hose auf der Wunschliste stehen. Erste Geschenke sind bereits am Mittwoch abgeholt worden. „Heute war schon eine Seniorin da, die erzählte, dass es ihr erstes Geschenk seit der Ost-West-Zeit ist“, sagt Heinzelmann. „Für viele sind die Geschenke hier die einzigen, die sie bekommen.“

Auch wenn die Zahl der Bedürftigen steigt, werden es im nächsten Jahr nicht mehr Wünsche am Baum werden, sagt Merkle. Dieses Jahr waren am Sonntag noch 20 Wünsche am Baum übrig, die dann noch online abgeholt und erfüllt worden sind. Es sei zeitlich aber knapp gewesen. Rund 200 Wünsche sei in der aktuellen Zeit eine realistische Zielgröße für das kommende Jahr.