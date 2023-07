Gemischter Chor des Sängerbund gestaltet Sommerkonzert

Im gut besuchten Lichthof der Friedrich–Adler–Realschule Laupheim gab es vor Kurzem das Sommerkonzert des Gemischten Chores des Sängerbund Laupheim unter der Leitung von Tobias Wahren. Dieses Konzert war der Abschluss einer kleinen Tournee, die von Chören aus Herrlingen, Dornstadt und Hüttisheim gemeinsam mit dem Sängerbund vorbereitet und gestaltet wurde.

Den Auftakt machten die Chöre bei der Concordia in Herrlingen. Danach folgte ein Auftritt bei der Liedertafel in Dornstadt, gefolgt vom Auftritt bei den Sangesfreunden in Hüttisheim. Den ersten Konzertteil bestritten die Laupheimer Sängerinnen und Sänger mit sechs allseits bekannten Tangomelodien; „Tanze mit mir in den Morgen“, „Es muss was wunderbares sein“, „Schöner Gigolo“,“Oh donna Clara“, „Regentropfen, die an mein Fenster klopfen“ und dem „Kriminaltango“, bei dem sogar geschossen wurde. Diese wunderbaren Ohrwürmer wurden in bewährter Weise vom Chorleiter Tobias Wahren professionell und sympathisch moderiert. Ergänzt wurde der erste Konzertteil durch fünf Liedvorträge vom Hüttisheimer Chor.

Ein Highlight war der zweite Programmteil, in dem sich alle vier Chöre gemeinsam auf der Bühne versammelten. Neben dem musikalischen Genuss mit einem Repertoire, das überwiegend aus fröhlichen, ansprechenden Liedern zum Thema Liebe, Sommer und Frieden bestand, hat wiederum die sympathische Moderation des Chorleiters sowie die professionelle Begleitung am Flügel durch Markus McLaren, die Zuhörer begeistert. Lang anhaltender Beifall bestätigten ein gut organisiertes und mitreißendes Konzert.