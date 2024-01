Gemeindewahlausschuss der Stadt tagt

Im kleinen Sitzungssaal des Laupheimer Rathauses beginnt am Mittwoch, 31. Januar, um 17.30 Uhr eine öffentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahl 2024 der Großen Kreisstadt Laupheim statt. Die Tagesordnung kann unter „Veranstaltungen“ auf der Homepage der Stadt Laupheim eingesehen werden. Die weiteren Sitzungen des Gemeindewahlausschusses werden voraussichtlich am 9. April sowie am 12. Juni stattfinden, wie die Stadtverwaltung mitteilt.