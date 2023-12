Gelungenes Wochenende für den VC Baustetten

Mit zwei Siegen konnte sich die erste Damenmannschaft des VC Baustetten vergangenen Samstag die Herbstmeisterschaft sichern. Im ersten Spiel gegen den TSV Blaustein dominierte der VCB in den ersten beiden Sätzen klar.

Mit 25:12 und 25:21 ging es in den dritten Satz. Viel zu viele Fehler schlichen sich auf Baustetter Seite ein und unkonzentrierte Phasen brachten die Gäste ins Spiel. Mit 25:27 und 17:25 rettete sich der TSV in den fünften Satz. Glücklicherweise konnte der VCB wieder in sein Spiel zurückfinden und mit 15:7 für sich entscheiden.

Im zweiten Spiel gegen den SV Eglofs dasselbe Bild nochmal. Satz eins und zwei mit klarer Baustetter Dominanz. Mit 25:12 und 25:12 schien es ein leichtes Spiel zu werden. Im dritten Satz waren die Damen 1 total von der Rolle. Fehler um Fehler brachten die Gäste weit in Führung. Beim Spielstand von 12:20 startete der VCB dann endlich die Aufholjagd. Kein Punkt zu spät, denn es wurde noch extrem knapp. Am Ende gelang es ihnen aber den Satz mit 30:28 nach Hause zu bringen und somit fünf von sechs möglichen Punkten zu holen.

Die zweite Damenmannschaft war beim Tabellenschlusslicht SV Hauerz 2 zu Gast. Mit einem extrem dezimierten Kader ging der erste Satz trotzdem an die Baustetterinnen mit 25:20. Im zweiten Satz verletzte sich eine weitere Spielerin, die aber glücklicherweise weiterspielen konnte, wenn auch nur halbgas. Satz zwei konnten die Gastgeberinnen mit 20:25 für sich entscheiden. Schlussendlich behielt der VCB in Satz drei und vier wieder die Oberhand und gewann mit 25:19 und 25:10.

Am Sonntag gastierten die Herren 1 bei der SG FN/Fischbach/Ailingen. Als klarer Favorit ging der VCB ins Spiel. Man braucht nicht viel dazu sagen, die Baustetter spielten von Anfang an konzentriert ihr Spiel und ließen den Gastgebern kaum eine Chance ihre Bälle durchzubringen. Die Sätze gingen mit 25:17, 25:11 und 25:22 an die Herren 1, die somit punktgleich mit dem Tabellenersten in die Winterpause gehen.

Die Damen 3 konnten am Sonntag ebenfalls so richtig punkten. Gegen den Tabellenzweiten SG Volley Alb/Brenztal 4 gelang ihnen zwar kein Sieg, da sie im tie break ganz knapp unterlagen, jedoch gewannen sie trotzdem einen Punkt (19:25, 25:23, 25:22, 8:25, 13:15). Im zweiten Spiel gegen den SSV Ulm 3 zeigten sie dann ihr Erlerntes und konnten dies bis zum Ende durchziehen. In vier Sätzen mit 25:20, 25:19, 19:25 und 25:23 holten sie sich die verdienten drei Punkte.

Nicht ganz so gut lief es bei der zweiten Herrenmannschaft, welche sich beim SC Goggingen 2 mit 0:3 geschlagen geben musste. Es hat an diesem Tag einfach nicht sollen sein, obwohl die Sätze knapp waren (18:25, 21:25, 21:25).