Für seinen Blog hat Sven Beck bereits den Deutschen Gartenbuchpreis 2021 in der Kategorie „Garten-Blog“ gewonnen, 2022 belegte sein Garten den zweiten Platz beim Wettbewerb „Unsere grüne Stadt lebt“. Der Laupheimer wird von der Netzgemeinde für seinen Internet-Blog „Beetwunderung“ gefeiert.

Nun hat er ein Buch über das Gärtnern geschrieben. Wovon sein Buch „Blüh auf - Stressfrei gärtnern“ handelt und welche Schwerpunkte er darin gelegt hat, hat er im Gespräch mit „Schwäbische.de“ erzählt.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben?

Tatsächlich hat mich der EMF-Verlag angefragt, ob ich ein Buch schreiben möchte. Mein Gartenblog „beetwunderung.de“ ist mittlerweile sehr bekannt und hat scheinbar das Interesse des Verlages geweckt. Bereits in der Schule habe ich für die Klassenzeitung kleine Kurzgeschichten geschrieben. Leider ist das über die Jahre etwas verloren gegangen.

Erst während der akuten Zeit von Corona kam ich auf die Idee einen Gartenblog zu schreiben, da die Berichte wohl dosiert zu schreiben sind und der Garten als meine Passion gilt. Doch mittlerweile ist es viel mehr Arbeit, als ich ursprünglich dachte.

Als mich dann der Verlag angefragt hat und ich zudem frei in der Themenwahl des Buches war, habe ich sofort zugesagt. Schnell war mir klar, dass es in dem Buch um die Wirkung des Gartens auf den Menschen gehen soll, also wie der Garten mental gesund hält. Das ist nun auch das Leitthema.

Wie lange haben Sie für das Schreiben gebraucht?

Ich habe ungefähr ein Jahr geschrieben. In dieser Zeitspanne konnte ich es gut neben meiner eigentlichen Arbeit als Psychologe bewältigen. Das Schreiben war auch kein Problem, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.

Allerdings habe ich auch die Bilder für das Buch produziert und das war richtig kompliziert. Manche Blumen blühen nur in bestimmten Zeiträumen und den perfekten Moment für das Foto zu erwischen, in dem Wetter und Blütenstand stimmen, schien mir oft fast unmöglich. Das war für mich stressiger als die eigentliche Schreibarbeit.

Das Buch hat den Titel „Blüh auf - Stressfrei gärtnern!“. Stressfrei gärtern - Geht das überhaupt?

Es müsste eigentlich „stressfreier gärtnern“ heißen, denn jeder Mensch ist ein anderer Stresstyp und reagiert darauf auch anders. Manche Menschen machen sich selbst dauerhaft viel Stress. Im Gegensatz dazu und gibt es Menschen, die es fast immer schaffen, die Ruhe zu bewahren.

Dazwischen gibt es jedwede Ausprägung. Wer jedoch die Ideen in meinem Buch umsetzt, wird auf jeden Fall besser mit seinem (Garten-)Stress umgehen können. Damit wird der Garten ganz sicher zu einem Herzens- beziehungsweise Zufluchtsort.

Das Erstlingswerk von Sven Beck ist ein Ratgeber für Gartenfreunde. (Foto: © Edition Michael Fischer )

Sie haben jetzt schon einige Punkte Ihres Buches angesprochen. Können Sie kurz umreißen, wovon Ihr Buch handelt?

Das Buch beginnt mit einem Grundlagenteil, der das Gärtnern erklären und erleichtern soll. Dort erfährt man zum Beispiel, um welche Pflanzen es in dem Buch geht, aber auch, welche Pflanzen wo am besten wachsen. Der Hauptteil ist in Monaten gegliedert und umfasst Monat für Monat vier Bereiche.

Einen gärtnerischen Teil, einen Umsetzungsteil im Sinne von Beet- und Topfplänen, einen Kreativteil zum Verschönern des Gartens und einen Selbstfürsorge-Teil. Dieser Themenbereich handelt beispielsweise davon, welche (Blüten-)Farben belebend oder beruhigend wirken oder wie man mit aufkommenden negativen Gefühlen im Garten umgeht.

Es gibt auch Anleitungen zur Achtsamkeit, die beim Stressabbau im Garten helfen können. Jeden zweiten Monat gibt es zudem eine Doppelseite, die fast nur aus Fotos besteht und Ideen transportieren soll.

Was verstehen Sie unter Achtsamkeitsübungen?

Achtsam sein bedeutet: Ganzheitlich den Moment erleben. Im Gegensatz dazu sind wir im Alltag gedanklich oft schon bei den nächsten Planungsschritten oder bei den Aufgaben die noch erledigt werden müssen. Unser Kopf ist dann voll mit: „Morgen muss ich noch…“ oder „Das muss ich später noch tun…“. Damit sind wir gedanklich gar nicht bei dem, was wir gerade tun. Ganz im Gegensatz dazu, wenn man achtsam ist. Dann nimmt man nur den Moment wahr!

Im Garten von Beck finden sich auch viele Töpfe und Dekoelemente, die seinen "Herzensort" bereichern. (Foto: Sven Beck )

Das entspannt unser Gehirn, weil nicht mehr tausende Gedanken hindurchrasen. Beim Gärtnern stellt sich bei vielen Menschen von ganz allein ein achtsamer Moment ein. Voraussetzung ist natürlich, dass man diese Tätigkeit gerne macht. Deshalb sollen die Achtsamkeitsübungen im Buch helfen, sich und seine Umgebung mit sämtlichen Sinnen wahrzunehmen und ganz im Moment zu verharren.

An wen richtet sich Ihr Buch?

Am meisten profitieren sicherlich Gartenanfänger oder auch Menschen, die schon länger gärtnern, sich bisher jedoch keine Gedanken darüber gemacht haben, welche Wirkung ihr Garten auf sie hat. Die könnten zum Beispiel von den Selbstfürsorgetipps oder den Do-It-Yourself-Ideen profitieren. Das Buch hat viele Facetten, dass sicherlich sehr viele gartenbegeisterte Menschen davon profitieren können. Egal, ob man einen Garten, eine Terrasse oder einen Balkon hat.

Das Buch ist ab 19. Februar im Handel erhältlich. Es erscheint im EMF-Verlag und kostet 26 Euro.