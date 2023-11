Es ist einfach nicht die Saison des SV Sulmetingen. Trotz einer leidenschaftlichen Leistung unterlag der SVS dem VfB Friedrichshafen daheim mit 1:2 (0:2). In vielen Situationen waren die Sulmetinger zudem mit den Entscheidungen des Unparteiischen nicht einverstanden. Den Unterschied machte aber letztlich der wiedererstarkte VfB-Torjäger Sascha Hohmann, der die Partie mit zwei sehenswerten Treffern entschied.

Dauerregen, Temperaturen knapp über Null und ein tiefer Rasen. Eigentlich beste Bedingungen für eine kampfstarke Truppe wie die des SVS. Das Geschehen spielte sich zunächst im mittleren Drittel des Spielfelds ab, Friedrichshafen war zwar optisch überlegen, konnte mit dem Plus an Ballbesitz aber nicht viel anfangen.

Fabio Dehler (17.) und Dominik Martin (24.) für den SVS und Hohmann (20.) für den VfB verbuchten die ersten Torannäherungen. Dann sorgte das Schiedsrichtergespann erstmals für höheren Puls beim SVS, als es auf Höhe der Eckfahne ein Foul an Frank Brehm nicht ahndete. Es wäre nur eine Randnotiz gewesen, wenn VfB-Torhüter Heiko Holzbaur mit dem anschließenden Abstoß nicht eine Torvorlage verbucht hätte. Spielertrainer Jan Deiss verpasste den langen Ball, die Absicherung funktionierte nicht und plötzlich tauchte Hohmann frei vor SVS-Keeper Marco Pohl auf und versenkte eiskalt zum 0:1 (26.). Elf Minuten später servierte Rechtsaußen Patrick Berlet Hohmann das Leder perfekt an die Strafraumkante. Hohmann zirkelte den Ball aus dem Stand in den rechten Winkel ‐ 0:2. Kurz vor der Pause kam Holzbaur dann seinem Hauptjob nach und parierte bei einer Sulmetinger Doppelchance stark gegen Oskar Ehe und Dominik Martin.

Kurz nach Wiederanpfiff hatte Martin erneut den Anschlusstreffer auf dem Fuß, sein Volleyschuss nach Brehm-Flanke landete aber direkt in HolzbaursArmen. Fast im Gegenzug knallte VfB-Kapitän Marian Pfluger den Ball aus 20 Metern an die Latte. Fortan hatten die Gastgeber die Oberhand und ließen hinten nichts mehr zu. Vorne blieb Holzbaur zunächst unbezwingbar, hielt bravourös gegen Martin (70., 82) und Dehler (82.).

Im zweiten Durchgang häuften sich auch die umstrittenen Szenen. Deiss warf Schiedsrichter Jens Steck einige Fehlentscheidungen vor. Seiner Meinung nach hätten die VfB-Spieler Nicolai Weissenbacher und Mulai Danfa Fati Gelb-Rot sehen müssen, zudem hätte es einen Strafstoß nach Foul an Brehm geben müssen. Den gab es dann bei einer fast identischen Szene erst kurz vor Schluss, als Brehm erneut mit einem schnellen Antritt in den Strafraum eindrang und von Weissenbacher gelegt wurde. Dieses Mal gewann Martin das Duell mit Holzbaur ‐ 1:2 (88.). Doch für einen Punktgewinn kam der Anschlusstreffer zu spät. Stattdessen sah Timo Herre noch Rot, nachdem er eine Kritik an Schiedsrichter Stecks mit dem Wort „blind“ versehen hatte.

SV Sulmetingen ‐ VfB Friedrichshafen 1:2 (0:2). SVS: Marco Pohl ‐ Miller, Guther, Deiss, Herre, Dehler ‐ Ehe (65. Gashi), Hagel (72. Maurer), Brehm, Manuel Pohl ‐ Martin. VfB: Holzbaur ‐ Hodapp, Weissenbacher, Segelbacher, Scheuring (46. Staudacher) ‐ Cifonelli, Pfluger, Simunovic (75. Emirhan) ‐ Danfa Fati (85. Senkbeil), Berlet (62. Shala) ‐ Hohmann. Tore: 0:1, 0:2 Sascha Hohmann (26., 37.), 1:2 Dominik Martin (FE/88.). Rote Karte: Timo Herre (SVS, 90.+2) wegen Schiedsrichterbeleidigung. SR: Jens Steck (SSG Ulm). Z.:350.