„Frühstück im Kloster“ dreht sich um den Fenchel

Die Steyler Missionsschwestern im Dreifaltigkeitskloster in Laupheim laden am Samstag, 24. Februar, von 9 bis 11 Uhr zu einem „Frühstück im Kloster“ ein. Im Mittelpunkt steht dabei die Heil- und Gewürzpflanze Fenchel. Begleitet wird das Klosterfrühstück von Sr. Lioba Brand. Die Kosten für das Frühstück und Materialien betragen 25 Euro pro Person. Um Anmeldung bis Donnerstag, 22. Februar, per Mail ([email protected]) oder Telefon 07392/97140 wird gebeten.

Das Knollengemüse Fenchel ist gesund und hat verschiedene positive Wirkungen für den Körper des Menschen, heißt es in der Ankündigung weiter. Bereits im Mittelalter wurde der Fenchel als Heilpflanze sehr geschätzt und in Klostergärten angebaut. Fenchel ist kalorienarm und gut für die Augen. Es beruhigt den Bauch, stärkt die Nerven, schützt die Zellen und bekämpft den Husten. Es enthält eine Reihe von wichtigen Mineralstoffen wie Kalzium, Kalium, Magnesium und Eisen.

Beim „Frühstück im Kloster“ lernen die Besucherinnen und Besucher den Fenchel als Heilpflanze und Knollengemüse kennen. Neben den vielfältigen Bestandteilen für ein gutes Frühstück mit Elementen der Heiligen Hildegard steht der Fenchel als Heilpflanze im Mittelpunkt. Dazu wird es verschiedene Brotaufstriche mit Fenchel sowie Dinkelprodukte wie Seelen und vieles andere geben. Auch werden der Kaffee und Tee nicht fehlen.