Friedrich–Adler–Realschule verabschiedet 159 Absolventen im Kulturhaus

Die Friedrich–Adler–Realschule hat am vergangenen Donnerstag 159 Schülerinnen und Schüler verabschiedet. Die fünf Realschul– und eine Hauptschulklasse feierten im Kulturhaus gemeinsam mit ihren Familien, Lehrkräften und Ehrengästen am im Kulturhaus ihre Abschlussfeier.

Den Gipfel erreicht — neue Ziele im Blick

Das Motto der diesjährigen Abschlussklassen bezog sich auf ein Gemälde von Caspar David Friedrich — Der Wanderer über dem Nebelmeer. Das Bild zeigt einen vermögenden Mann mit Gehrock und Gehstock, der eine Bergkuppe betrachtet, die im Nebelmeer steht. Der Weg ist zu Ende und der Wanderer ist stolz am Gipfel angekommen.

Auf diesen Wanderer nahm auch Schulleiterin Petra Schänzle in ihrer Rede Bezug. Auch die Schülerinnen und Schüler hätten das Ziel ihrer Wanderung erreicht und der Weg an der Realschule zu Ende sei, so Schänzle. Auf ihrer Wanderung haben die Absolventen Freunde gefunden und so manches Hoch und Tief durchlebt: Manch einer habe etwas mehr entspannt und auch eine Pausen eingelegt, der anderen fehlte es an so manchem Tage an der Wanderausstattung, die von Eltern nachgeliefert werden musste — doch sehr viele der jungen Wanderer hätten ein gutes Durchhaltevermögen, Ehrgeiz und Leistungswillen bewiesen.

Schulleiterin ermutigt Absolventen

Der Abend der Zeugnisübergabe symbolisiere das Gipfelkreuz. „Die Sicht ist nun frei für neue Ziele“, ermutigte Schänzle die Absolventen. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich zum nächsten Gipfel wagen, mutig sein, neue Routen ausprobieren. Schänzle wünschte ihnen Geduld, Zuversicht und Durchhaltevermögen, „dass alle Gipfel, die sie erklimmen möchten, erreicht werden und letztendlich der Gipfel, an dem sie glücklich sind, erreicht wird“. Zum Abschluss wandte sich Schänzle ganz persönlich an die Schülerinnen und Schüler: „Passt auf euch auf, vertraut auf euch und glaubt an euch“.

Unterhaltsames Programm im Kulturhaus

Das abwechslungsreiche Abendprogramm, durch das Sophia Mauritz und Rafael Frick führten, wurde von den Abschlussklassen selbst gestaltet. Die Klasse 10e überzeugte mit einem Kahoot–Quiz, bei dem die Gäste interaktiv über das Handy die besonderen Talente einzelner Schülerinnen und Schüler der Klasse erraten sollten.

Die 9g stellte in einem kurzen Video unterhaltsam die Realität ihres Schulalltags den Wunschvorstellungen der Eltern, Lehrkräfte und Schulleitung gegenüber. Ebenfalls dem Schulalltag mit verschiedenen Fächern widmete sich das Duell „Schüler vs. Lehrer“ der 10c, bei dem sich einzelne Schülerinnen und Schüler gegen die Lehrkräfte durchsetzen mussten.

Die 10d bot in den Spielen „Ich hab noch nie“ und „Wer würde eher“ so mancher Lehrkraft noch einmal die Möglichkeit, sich selbst auf eine humorvolle Art und Weise zu reflektieren. Den Abschluss bildete die Klasse 10a, die so manche Unterrichtsstunde parodierte.

Auch der scheidende Elternbeiratsvorsitzende Raymond Ihle brachte zum Ausdruck, wie stolz die Eltern auf ihre Kinder seien. Er begrüßte die Schülerinnen und Schüler im neuen Lebensabschnitt ihrer Wahl, in dem sie selbst die Hauptrolle spielen.

Goldbarren für die Traumnote von 1,0

Die Vorsitzende des Fördervereins, Anja Lutterbeck, ehrte die Schulbesten. Die Schülerinnen Chiara Schaible, Tiziana Jocham und Antonia Pfiz erhielten von ihr für die Traumnote von 1,0 alsBelohnung einen kleinen Goldbarren. Für ihr soziales Engagement bekamen Chiara Schaible und Tiziana Jocham zudem den schulinternen Sozialpreis, der vom Lions–Club gesponsert wird.

Aufgrund von besonderen Leistungen im Fach Technik überreichte der Unternehmer Fridolin Schmid erstmals den Matthäus–Schmid–Preis an Esben Strobl und Albin Amitovski. Einen besonderen Dank für ihre jahrelange Arbeit in der SMV erhielten zudem Etem Paydas, Celal Akdamar und Matheo Lindenberg.

So neigte sich Abend neigte sich im Kulturhaus dem Ende zu und freudvoll wie gleichzeitig wehmütig flogen die einst jungen Adler aus, bereit für neue Höhen und entfernte Gipfel.

Das sind die Preise und Belobigungen

Diese Absolventen der Friedrich–Adler–Realschule wurden für ihre schulischen Leistungen ausgezeichnet. Einen Preis erhielten: Antonia Pfiz (1,0), Chiara Schaible (1,0), Tiziana Jocham (1,0), Rafael Frick (1,3), Helen Herbrig (1,4), Ann–Kathrin Müller (1,4), Esben Strobl (1,4), Carla Frenz (1,4), Majka Mackowiak (1,4), Nele Barth (1,4), Sophia Mauritz (1,5 und Pauline Kaufmann (1,5).

Eine Belobigung erhielten: Eine Jule Rieger (1,6), Aza Grchkanova (1,6), Melisa Kahraman (1,6), Lena Rothmund (1,6), Marie Nieß (1,7), Lena Noherr (1,7), Bodo Kramer (1,8), David Michaelis (1,8), Nelly Holfert (1,8), Linus Lutterbeck (1,8), Lukas Oelmaier (1,8), Melina Ramsperger (1,8), Moritz Saiger (1,8), Amelie Weckerle (1,8), Fiona Hörnle (1,8), Florine Stöferle (1,8), Marcel Amann (1,9), Evi Link (1,9), Julian Heim (1,9), Anika Nothhelfer (1,9), Emil Romanitan (1,9), Lara Ehrhart (2,0), Neela Naethke (2,0), Marie–Sofie Simakow (2,0), Silas Ihle (2,0) und Samuel Hann (2,0).