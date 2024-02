Freilaufender Hund verursacht Unfall

- Zu einem Zusammenstoß mit einem Auto kam es am Mittwoch bei Laupheim. Kurz nach 16 Uhr fuhr eine 47-Jährige mit ihrem VW Passat von Laupheim in Richtung Rißtissen. Kurz vor der Bahnüberführung rannte ein freilaufender Hund plötzlich über die Straße. Die Autofahrerin machte noch eine Notbremsung, konnte den Unfall jedoch nicht mehr verhindern. Sie erfasste den Hund noch am Hinterlauf. Nach dem Unfall lief der Hund weiter. Die Fahrerin des VW blieb unverletzt. Die Polizei suchte noch nach dem Hund, konnte ihn jedoch nicht finden. Der Sachschaden an dem Auto beläuft sich auf etwa 500 Euro. Bei dem Tier soll es sich nach Angaben der Polizei um einen größeren hellfarbenen Hund, ähnlich eines Golden-Retriever, gehandelt haben.