Frauen aus Obersulmetingen gründen Stammtisch für Witwen und Witwer

Ins Kino gehen, Restaurantbesuche, ein Ausflug zur Messe. Mit wem kann man diese Dinge erleben, wenn der Partner nicht mehr ist? Diese Frage haben sich drei Frauen aus Obersulmetingen seit dem Tod ihrer Ehemänner immer wieder gestellt. Nun gründen sie einen Stammtisch für Witwen und Witwer aus Laupheim und Umgebung.

Resi Braunger, Rita Hamberger und Brigitte Angele-Roggenstein kennen sich schon lange. Eine Freundschaft verbindet sie jedoch erst seit dem Tod ihrer Ehemänner. „Wir haben uns auf dem Friedhof gefunden“, sagt Rita Hamberger.

Resi Braunger hat ihren Mann im November 2022 überraschend verloren. Rita Hamberger und Brigitte Angele-Roggenstein sind seit etwa drei Jahren verwitwet. Allen drei Frauen geht es so, dass sie sich seit dem Tod ihrer Männer nicht mehr richtig wohl fühlen, wenn sie von Paaren umgeben sind. „Das Alleinsein wird einem da so richtig bewusst“, sagt Braunger. „Oft komme ich mir dann auch vor wie das fünfte Rad am Wagen“, ergänzt Hamberger.

Doch wer geht mit einem zum Schwimmen, zum Abendessen oder in den Urlaub? Irgendwann fingen die drei Frauen aus Obersulmetingen an, Dinge gemeinsam zu machen und merkten schnell: „Wenn wir etwas zusammen unternehmen, macht das immer Spaß“, sagt Brigitte Angele-Roggenstein. Immer wieder kam ihnen dann auch der Gedanke, dass es doch noch mehr verwitweten Menschen so gehen muss wie ihnen. Als dann die Tochter von Resi Braunger grünes Licht gab, dass sie und ihre Freundinnen den Stammtisch in der neu eröffneten „Sportlounge“ in Laupheim abhalten dürfen, war das für die drei Witwen der Startschuss.

Beim ersten Treffen im Januar soll es zunächst vor allem darum gehen, sich kennenzulernen und Interessen auszutauschen. Obwohl der Verlust viele im Alltag begleitet, soll es bei dem Stammtisch aber nicht darum gehen, gemeinsam zu trauern. „Es geht uns darum, gemeinsam Dinge zu unternehmen“, sagt Resi Braunger.

Die drei Obersulmetingerinnen können es sich gut vorstellen, in Zukunft gemeinsame Spiele- und Vortragsabende zu veranstalten. „Oder wir unternehmen etwas“, sagt Rita Hamberger. „Ein Musical-Besuch würde mir zum Beispiel gefallen.“ Festlegen wollen sie sich aber noch nicht, sondern auch die Ideen der anderen Witwen und Witwer berücksichtigen. Vielleicht, so Braunger, bilden sich ja auch Gruppen - abhängig von den Interessen und dem Alter der Witwen und Witwer. Brigitte Angele-Roggenstein fasst es so zusammen: „Wir starten jetzt und dann schauen wir, was sich daraus entwickelt.“

erste Treffen