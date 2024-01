Frau ist bei Glätte zu schnell unterwegs

Eine Frau ist am Montag bei Laupheim in die Leitplanken gefahren. Das berichtet die Polizei.

Der Unfall ereignete sich um 17.50 Uhr. Die 33-Jährige fuhr in der Obersulmetinger Straße in Richtung Kreppachstraße / L 257. Im Kurvenbereich war sie bei winterglatter Fahrbahn offenbar zu schnell unterwegs. Der Mercedes krachte in die Schutzplanken. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an dem Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen beträgt etwa 1250 Euro. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen.