Zu Wasser, an Land und aus der Luft operieren Einsatzkräfte des Hubschraubergeschwaders 64 (HSG 64). Die Aktion „Schwäbische Türöffner“ ermöglichte Abonnenten der „Schwäbischen Zeitung“ einen Blick in die Hangars der Luftwaffe in Laupheim.

Soldatinnen und Soldaten berichteten den Besuchern über den Standort, die Aufgaben der Fliegenden Truppe und präsentierten ihnen die tonnenschweren fliegenden Stahlkolosse.

„Es sind nie alle Maschinen am Platz“

Beeindruckend ist es, wenn die Hubschrauber vom Laupheimer Militärflugplatz in die Höhe abheben und über die Region kreisen: In der Sikorsky CH–53, der „alten Dame“ der Laupheimer Flieger, sorgen zwei Triebwerke mit je 4330 PS dafür, dass der Hubschrauber mit einer Leermasse von mehr als zehn Tonnen sanft in die Lüfte aufsteigt.

Da staunten die Leser nicht schlecht: Der Hauptrotor der Sikorsky CH-53 mit einem Durchmesser von rund 22 Metern lässt sich im Hangar platzsparend einklappen. (Foto: Christian Reichl )

Über das Geschwader in Laupheim berichtete Presseoffizier Johannes Locherer den Leserinnen und Lesern der „Schwäbischen Zeitung“, die den Standort besuchten. In Laupheim sind aktuell 40 Stück des mittleren Transporthubschraubers Sikorsky CH–53 und 15 Stück des Spezialkräftehelikopters H145M LUH SOF von Airbus Helicopters stationiert. „Es sind nie alle Maschinen am Platz“, schilderte der Leutnant.

Teils befänden sich die Hubschrauber in der Wartung, teils auch in Einsätzen. Nach den Überschwemmungen leistet auch eine CH–53 aus Laupheim im Katastrophengebiet im Norden Sloweniens Hilfe.

CH–53 ist so lang wie zwei Linienbusse

Beim HSG 64 arbeiten rund 2800 Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Angestellte an vier Standorten. Der Stab, die Fliegende Gruppe und die Technische Gruppe sind in Laupheim, die Lufttransportgruppe im brandenburgischen Holzdorf stationiert. In Diepholz ist inzwischen eine Instandhaltungsstaffel untergebracht. „Unsere CH–53 sind über 50 Jahre alt, das erfordert mehr Wartung“, sagt Johannes Locherer.

Auf eine Flugstunde kommen statistisch gesehen 200 Wartungsstunden. Am kleinsten der Standorte in Bückeburg befindet sich der Flugsimulator, an dem die Pilotinnen und Piloten jährlich Einsatzsituationen proben.

Im Bus ging es für die Besucher weiter zu den Hangars, wo bereits eine Pilotin einer CH–53 sowie ein Pilot und der Tactical Operator einer H145M warteten. Während die CH–53 für den Transport von Truppen und Material eingesetzt wird, wird die H145M bei Spezialoperationen, etwa der Kommando Spezialkräfte (KSK) verwendet.

Der Mehrzweckhubschrauber der Spezialkräfte mit einer Länge von rund 13 Metern wirkt neben der Sikorsky CH–53 mit ihrer Länge von 27 Metern, was etwa zwei Linienbussen entspricht, fast unscheinbar.

Eine Tonne Kerosin für eine Flugstunde

Anna, seit anderthalb Jahren CH–53–Pilotin beim HSG 64, gab den Besuchern einen Überblick über ihre Maschine und kam dabei ins Schwärmen über den „zuverlässigen“ Hubschrauber: „Es ist der Hubschrauber, mit dem es am wenigsten Unfälle gibt“, sagt sie. Das Geschwader verfüge über verschiedene Typen der CH–53, die sich in ihrer technischen Ausstattung voneinander unterscheiden.

Pilotin Anna erklärte die Ausstattung ihrer Sikorsky CH-53. (Foto: Christian Reichl )

So lässt sich bei der Bravo–Variante des ursprünglich für das United States Marine Corps entwickelten Transporthubschraubers der Hauptrotor mit einem Durchmesser von rund 22 Metern einklappen. Dieser wurde laut Locherer damals für den Einsatz auf Flugzeugträgern kompakt gebaut.

In der CH–53 unterstützen zusätzlich zwei Bordtechniker mit ihren Beobachtungen der analogen Fluginstrumente im Cockpit die Piloten, schildert Anna. Die CH–53 kann je nach Betankung bis zu 36 Passagiere aufnehmen; die Reichweite rangiere durch die Zusatztanks zwischen zwei und sechseinhalb Stunden. Fast eine Tonne Kerosin braucht die Maschine für eine Flugstunde. „Wir haben aber auch deutlich mehr Leistung als der Dieselmotor im Auto zu Hause“, scherzt die Pilotin.

Gelenkt wird die Maschine über einen Steuerknüppel und Pedale — wie bei Flugzeugen. Doch bei einem Helikopter kommt die Schwierigkeit hinzu, dass dieser über den Rotor steigen und sinken kann. Deshalb hat ein Hubschrauber einen weiteren Steuerhebel.

CH–53 kann Lenkraketen in die Irre führen

Bewaffnet ist die CH–53 nur mit defensiven Bordkanonen. Mit bis zu drei M3M, schweren Maschinengewehren mit dem Kaliber 12,7 mal 99 Millimeter, können die Helikopter gerüstet werden. Im Falle eines Angriffes verfüge der Hubschrauber auch noch über einige Tricks, ergänzt Leutnant Locherer. Zum Beispiel über Flares, Magnesium–Fackeln, die abgeworfen werden, um Lenkwaffen ihr Ziel verfehlen zu lassen.

Anders sieht es bei den Spezialkräften aus, die an dem H145M LUH SOF ausgebildet werden, wie Luftfahrzeugführer Sam und sein Kollege Björn, Tactical Operator, erklären. Schon anhand ihres Outfits lassen sich die beiden von der CH–53–Besatzung unterscheiden: Beide tragen schmale schutzsichere Westen und Magazine für ihre Waffen.

Helikopter verfügt über große Feuerkraft

Der H145M LUH SOF ist auf die Bedürfnisse von Spezialeinheiten der Bundeswehr, Marine und Polizei zugeschnitten. Der Helikopter kann Feuerunterstützung und den Transport von Verwundeten leisten. Maximal neun zivile Personen kann der Hubschrauber aufnehmen oder vier voll ausgerüstete Kommandosoldaten.

„Unsere größte Limitierung ist das Zusammenspiel aus Gewicht und Kraftstoff“, schildert Sam. Vor jedem Einsatz werde der Helikopter je nach Missionsziel gerüstet. Auf die hinteren Türen und Sitze wird außerdem prinzipiell verzichtet. Die beiden Soldaten im Heck des Helikopters sichern sich an einem Seil.

Bewaffnet ist die H145M offensiv für mögliche Feuergefechte mit einem MG 6. Das schwere Maschinengewehr, bekannt als Minigun, wird von einem Motor angetrieben. Die Waffe kann bis zu 50 Schuss pro Sekunde des NATO–Standardkalibers 7,62 mal 51 Millimeter abgeben. „Wenn wir auf Autos schießen, fangen die an zu brennen, obwohl sie nicht betankt sind“, erläutert Johannes Locherer.

Übung ist für die Soldaten überlebenswichtig

Sam erklärte den Gästen die Ausstattung des Cockpits — inzwischen sind fast alle Anzeigen für die Triebwerksdaten digital. Tactical Operator Björn unterstützt die Piloten, aber nicht beim Fliegen, sondern durch das Bedienen der Seilwinde und das Schießen. Nach seiner Zugführerkarriere bei der Bundeswehr wechselte der ausgebildete Infanterist von der grünen zur fliegenden Truppe.

Die Arten von Einsätzen der Spezialkräfte müssten minutiös geübt werden, damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt. „Dafür brauchen wir die ständigen Übungsflüge, wir machen das nicht aus Spaß“, schildert Björn. Im Luftraum bewegten sich die Spezialkräfte vor allem „knapp über der Grasnarbe“, um möglichst unentdeckt zu bleiben. „Unser Kerngeschäft findet auch in der Nacht statt“, ergänzt Pilot Sam.

Leser schwärmen für die Helikopter

„Gigantisch“, resümiert ein Leser nach der Führung beim HSG 64. „Nur noch ein Flug hätte gefehlt“, scherzte ein anderer. Die Hubschrauber würden die Laupheimer durchs Leben begleiten, umso spannender sei es, diese von ganz Nahem erleben zu dürfen. „Es war hoch interessant“, lassen zwei Leser wissen, die sich für die moderne Technik im H145M begeisterten. „Da hat sich in den letzten Jahrzehnten viel getan.“