Fitness–Kurs für Senioren nun auch in Laupheim

Im Alter möglichst lange fit und selbstständig zu bleiben, das ist ein Wunsch, den vermutlich zahlreiche Menschen haben. Bereits in den 1990er–Jahren haben Studien gezeigt, dass Seniorinnen und Senioren vor allem durch ein Angebot aus Kombination von Gedächtnis– und Bewegungsübungen profitieren. Dieses sogenannte SimA–Trainingsprogramm (Selbständig im Alter) wirkt sich gleich mehrfach positiv aus. Die Teilnehmenden, die das SimA–Trainingsprogramm absolvierten, waren in der Regel sowohl geistig als auch körperlich fitter und taten darüber hinaus auch etwas für ihr soziales Wohlbefinden. Durch die Stärkung von Körper und Geist in Kombination mit dem geselligen Miteinander soll im Idealfall auch einer Demenz vorgebeugt werden. Das teilt die Stadt Laupheim in einem Schreiben mit.

„Von diesem Konzept haben wir 2018 beim Demenztag in Biberach erfahren und waren sofort begeistert. Die dortige Altenpflegeschule setzt auf das SimA–Trainingsprogramm und wir haben uns gedacht, dass insbesondere auch daheim lebende Senioren davon profitieren können“, sagt Irene Richter von der Diakonie Bezirksstelle Biberach. Gemeinsam mit Alexandra Meyer vom Deutschen Roten Kreuz hat Irene Richter das Projekt GRIPS ins Leben gerufen. Dieses richtet sich nach dem SimA–Trainingsprogramm und setzt dieses mit ehrenamtlich Engagierten in den Kommunen und Gemeinden um.

Bei den GRIPS–Kursen werden Bewegungsübungen, Übungen zum Erhalt der Merkfähigkeit, kleine Spiele zum Training der Geschicklichkeit, Übungen zum Gleichgewicht und sicherem Stand sowie Konzentrations– und Gedächtnistraining angeboten. Nach einem Pilotprojekt 2019 in Kirchdorf an der Iller wurden die Kurse 2021 in fünf Gemeinden des Illertals und in Ochsenhausen gestartet. Die Resonanz war so gut, dass die GRIPS–Kurse inzwischen auch in anderen Gemeinden umgesetzt werden.

„Seit Anfang des Jahres gibt es auch eine GRIPS–Gruppe in Laupheim, die sich im Evangelischen Gemeindehaus trifft. Die Räume vor Ort sind dafür ideal, da diese gut zu erreichen und barrierefrei sind. Auch hier in Laupheim ist der Zuspruch groß“, freut sich Andrea Falke, die gemeinsam mit Annette Scheffold als ehrenamtliche Kursleiterin tätig ist.

In Laupheim findet der Kurs immer dienstags von 14 bis 15 Uhr im Wechsel mit dem Seniorenkreis statt. Eine Gruppe besteht dabei aus mindestens acht und maximal 15 Personen. Beim letzten Kurs nahmen pro Termin bis zu zehn Personen teil, es bestünde aber die Möglichkeit, ein Angebot für bis zu 30 Personen zu schaffen. Die Termine werden immer als Block angeboten, wobei es über den Sommer eine Pause gibt. Der nächste sechsteilige Kurs startet am Dienstag, 26. September. Die weiteren Termine sind am 10. und 24. Oktober, 7. und 21. November sowie am 5. Dezember.

Weitere Informationen sowie das Formular für die Anmeldung sind auf der Homepage der Stadtverwaltung Laupheim abrufbar, unter: https://www.laupheim.de/bildung-soziales/senioren/sonstige-angebote