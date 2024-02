Finanzbildung für Carl-Laemmle-Schüler

„Ich denke, dass ich nun genauer hinschaue“, bestätigt laut Pressemitteilung ein Schüler des Carl Laemmle Gymnasiums. Rudi Zagst lächelt und nickt zufrieden: „Wichtig ist, dass ihr darauf achtet, verantwortungsvoll mit eurem Geld umzugehen.“ Er möchte zum Abschluss des Workshops zum Thema Finanzausbildung von den Schülern wissen, was sie denn heute gelernt hätten.

Der Professor für Finanzmathematik an der TU München ist der Initiator des Projekts Because we care. Zagst und sieben seiner Studenten aus dem Masterstudiengang „Finance and Information Management“ haben unter diesem Namen einen Bildungsworkshop für Finanzen entwickelt. Ziel ist es Schülerinnen und Schülern ein grundlegendes Verständnis für persönliche Finanzplanung, Finanzprodukte sowie deren Risiken zu vermitteln.

Die stellvertretende Schulleiterin Ursula Cüppers und Wirtschaftslehrer Georg Arnold sehen das laut Mitteilung durchweg positiv: „Das ist eine wichtige und sinnvolle Ergänzung zum Schulcurriculum“. Um das Ganze schülergerecht zu gestalten werden die Grundlagen der Geldanlage analog zu einer Fußballmannschaft erklärt.

Der Vergleich des eigenen Finanzportfolios mit der Zusammenstellung eines erfolgreichen Teams im Fußball kommt bei den Schülern der Kursstufe gut an. „Die Schüler sind aktiv und interessiert“, loben die Studenten Jasper und Ansgar, die Professor Zagst nach Laupheim begleitet haben. Auf theoretische Einführungen in die Spielregeln (Inflation, Zinseszins) und Taktik sowie Strategie - beispielsweise der Erstellung eines Risikoprofils - folgen praktische Anwendungen. Die Schüler analysieren und bewerten Beispielaktien und klären mit den beiden Studenten, warum sie diese kaufen oder nicht kaufen würden. Wie Professor Zagst selbst machen Jasper und Ansgar das Projekt auf rein ehrenamtlicher Basis. Für die Schulen ist das Projekt kostenfrei.