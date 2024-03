Filmreihe geht mit „Yentl“ weiter

Im Laupheimer Museum zur Geschichte von Christen und Juden setzt Adrian Kutter am Donnerstag, 7. März, die Filmreihe zu „300 Jahren jüdisches Leben in Laupheim“ fort. Als zweiten Teil zeigt er den amerikanischen Spielfilm „Yentl“ aus dem Jahr 1983. Barbra Streisand übernahm darin nicht nur die Regie sondern auch die Hauptrolle. Im Mittelpunkt steht die junge Jüdin Yentl, die lieber Religion studieren als Hausfrau werden will. Doch das Studium der Heiligen Schrift ist den Männern vorbehalten. Kurzentschlossen schneidet Yentl sich die Haare kurz, zieht Hosen an und besteht unter dem Namen Anshel die Aufnahmeprüfung zu einer Talmudschule.

Durch den Filmabend führt Adrian Kutter. Er beginnt um 19 Uhr im Laemmle-Kino im Schloss Großlaupheim. Karten können unter Telefon 07392/968000 reserviert werden.