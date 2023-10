Fechtabteilung des TSV Laupheim bietet Schnupperkurs an

Die Fechtabteilung des TSV Laupheim bietet im November und Dezember einen kostenlosen Schnupperkurs an. Der Kurs richtet sich an die Jahrgänge 2013 bis 2017, beginnt am 6. November und findet montags von 17.30 bis 18.30 Uhr in der Rottumhalle statt. Ab Januar 2023 beginnt dann die Fechtausbildung, die mit der Turnierprüfung endet. Die Lehrausrüstung wird vom Verein gestellt. Der Mitgliedsbeitrag in der Fechtabteilung beträgt 12,50 Euro im Monat. Als Trainingsbekleidung sind eine lange Jogginghose und Turnschuhe erforderlich. Die Ausrüstung für die Fechtausbildung wird am Anfang von der Fechtabteilung gestellt. Um Anmeldung wird gebeten bei Gabriele Brömel-Zubel, Mail [email protected].