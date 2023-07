FC Inter Laupheim will mit Liolios um Aufstieg mitspielen

Der FC Inter Laupheim ist mit Nikolaos Liolios als neuem Spielertrainer in die Vorbereitung auf die Saison 2023/24 in der Fußball–Kreisliga B II Riß gestartet. Er ersetzt Tolga Sakarya. Als Co–Spielertrainer fungiert künftig Manuel Wolfmaier.

„Tolga Sakarya hatte Mitte der Rückrunde der vergangenen Saison gesagt, dass er aus privaten Gründen für die neue Spielzeit nicht mehr zur Verfügung steht als Spielertrainer. Er wird aber weiterhin für Inter spielen“, sagt Hakan Gültekin. Die Aussagen von Inters Abteilungsleiter bestätigt Sakarya auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Nikolaos Liolios sei bei der Trainersuche der erste Ansprechpartner gewesen und die Mannschaft habe ihn mit überzeugt, dass Amt auszuüben. „Er ist genau der Richtige für uns. Er kennt den Verein und bringt als Spielertrainer viel Erfahrung mit“, so Gültekin. Als Spielertrainer war der 37–Jährige bereits für den TSV Wain und den FV Olympia Laupheim II tätig. Mit Liolios sei zunächst eine Zusammenarbeit für ein Jahr vereinbart worden. „Wir sind aber grundsätzlich an einem langfristigen Engagement interessiert, wenn es für alle Seiten passt“, sagt Inters Abteilungsleiter.

Für die neue Spielzeit formulieren die Laupheimer ein klares Ziel: Platz eins bis drei. „Wir wollen um den Aufstieg mitspielen“, unterstreicht Gültekin. „Das Potenzial dafür hat die Mannschaft auch. Grundvoraussetzung ist allerdings, dass wir einen guten Saisonstart hinlegen und kein Schlendrian einkehrt wie in der Rückrunde der vergangenen Saison. Da war die Trainingsbeteiligung einfach zu schlecht.“ Letztlich schlossen die Laupheimer die Spielzeit 2022/23 als Tabellensechster ab.

Für das Projekt „Aufstiegskampf“ hat der FC Inter in der Sommerpause personell aufgerüstet. Insgesamt acht Zugänge verzeichnete der Club: Mario Kosic, Marko Pavic, Stefan Zivkovic, Ivan Ivos (alle Croatia Ulm), Benjamin Damal (SC Schönebürg), Almarno Djitte, Robert Ivos und Mentor Berisha (alle vereinslos). Demgegenüber stehen nur zwei Abgänge: Süleyman Mutlu (unbekannt), Rene Amann (SV Burgrieden). „Der Kader ist besser besetzt als letzte Saison“, so Inters Abteilungsleiter. Als Meisterfavorit nennt der 45–Jährige die SF Schwendi II.

Im Bezirkspokal hat der FC Inter in Runde eins ein Freilos und in der Liga am ersten Spieltag spielfrei. Dort greifen die Laupheimer dann am Sonntag, 3. September (Anstoß: 15 Uhr), mit dem Auswärtsspiel beim A–Liga–Absteiger SGM Erlenmoos/Ochsenhausen ins Geschehen ein.