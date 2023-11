Die Ansagebox sagt teilweise falsche Endhaltestellen und Fahrzeiten an. Auch an der dazugehörigen Anzeige-Tafel, die alle Abfahrten in Echtzeit abbilden soll, stimmen Busse und Fahrzeiten nicht mit dem tatsächlichen Fahrplan überein. Die „Schwäbische Zeitung“ hat beim zuständigen Donau-Iller-Nahverkehrsverbund (Ding) nachgefragt. Nach Angabe von Ilka von Goerne, zuständig für die Unternehmenskommunikation bei Ding, wird nun an der Lösung des Problems gearbeitet.

Ich nehme Umrisse wahr und kann auch die Figur von Menschen erkennen, aber Gesichter null. Marie-Luise Spang

Als Marie-Luise Spang aus Achstetten von Bekannten erfahren hat, dass es an der Bushaltestelle Rathaus in Laupheim nun eine Ansagebox für Blinde gibt, hat sich die 85-Jährige gefreut. Spang fährt mehrmals in der Woche mit dem Bus nach Laupheim, um Sport zu machen oder sich mit Freunden zu treffen. Bisher musste sie sich den Busfahrplan immer merken.

Zehn Prozent Sehkraft

Die Achstetterin leidet seit rund zehn Jahren an einer feuchten Makuladegeneration. Ihre Sehfähigkeit ist wegen der Erkrankung stark beeinträchtigt. „Ich habe zehn Prozent Sicht“, erklärt die 85-Jährige und hebt ihre Tasche. Daran hat sie ihre gelbe Blindenplakette mit den drei Punkten gepinnt.

„Ich nehme Umrisse wahr und kann auch die Figur von Menschen erkennen, aber Gesichter null.“ Bekannte hätten es sich deshalb angewöhnt, sie auf der Straße anzusprechen oder anzutippen. „Lesen kann ich gar nicht mehr.“ Darum findet sie die Idee einer Ansagebox für Blinde sehr sinnvoll: „Das ist toll, wenn man wie ich keinen Fahrplan lesen kann.“

Es ist wahnsinnig gut gemeint, aber wahnsinnig schlecht gemacht. Marie-Luise Spang

Doch schnell stellte Marie-Luise Spang fest, dass etwas nicht stimmt mit der Ansagebox. Während die Buslinie 212 nach Dellmensingen gar nicht angesagt wird, wird für Busse der Linie 227 nur die Endhaltestelle Rabenstraße angegeben und teilweise auch für Busse der Linie 240.

Die Haltestelle wird von den Bussen beider Linien tatsächlich auch angesteuert, allerdings vor dem Halt am Rathaus. So pendelt der Bus 227 zwischen Laupheim und Bihlafingen. Richtung Achstetten wäre darum Bihlafingen die korrekte Endhaltestelle. Dort macht der Bus kehrt und fährt dann zurück nach Laupheim.

Empfohlene Artikel Kuriose Vorfälle Beschwerden über ÖPNV: Jetzt soll die Stadt Laichingen handeln q Laichingen

Zwischenhalte können nicht angegeben werden

Zwischenhalte werden keine angegeben. Das hat nach Angaben von Ding den Hintergrund, dass die meisten digitalen Anzeiger mit Sprachausgabe mit PV-Modulen und Akkus betrieben werden. Darum müsse die Ansage so kurz wie möglich sein, um nicht zu viel Energie zu verbrauchen.

Auch die angesagten Fahrzeiten weichen an der Bushaltestelle Rathaus zum Teil stark von dem ab, was im Fahrplan steht. Laut Ding-Pressesprecherin von Goerne könne dies daran liegen, dass das digitale Fahrgastinformationssystem Busse in Echtzeit angibt. Wer sich aber an die Bushaltestelle stellt und eine Weile die ankommenden und abfahrenden Busse beobachtet, stellt schnell fest, dass das nicht bei allen Bussen zutrifft.

Das Ding ist Schmarrn. Marie-Luise Spang

So wurde etwa am Montag noch angegeben, dass um 11.36 Uhr ein Bus der Linie 227 Richtung Laupheim Rabenstraße fährt. Tatsächlich hielt aber ein Bus der Linie 212 in Richtung Dellmensingen um diese Uhrzeit an der Haltestelle.

Ding will sich um das Problem kümmern

„Das Ding ist Schmarrn“, urteilt Marie-Luise Spang. „Es ist wahnsinnig gut gemeint, aber wahnsinnig schlecht gemacht.“ Um auf das Problem aufmerksam zu machen, hatte sich die fast blinde Frau zunächst an die Stadt Laupheim und die kommunalen Stadtwerke gewandt.

Diese haben die Beschwerde an Ding weitergeleitet, wie die Stadt auf SZ-Anfrage mitteilt. Weil sich daraufhin aber nichts getan habe, habe sie schließlich beschlossen, sich an die Presse zu wenden, erklärt Spang.

Durch den Hinweis von außen können wir dem nun nachgehen. Ilka von Goerne

„Es ist super, dass da jemand sagt: Da ist was“, sagt Ding-Pressefrau Ilka von Goerne. „Durch den Hinweis von außen können wir dem nun nachgehen.“ Das sogenannte dynamische Fahrgast-Informationssystem (DFI) ist im Ding-Verbundraum gerade in der Testphase und wird laut der Pressesprecherin nach Abschluss des Projekts von den Gemeinden und Kommunen weitergeführt.

Insgesamt 350 DFI-Anzeiger wurden im Zuge des Programms „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ im Ding-Gebiet installiert. Gefördert wird das Projekt vom Bund sowie den Ländern Bayern und Baden-Württemberg.

DFI in der Gegenrichtung funktioniert

Dass das DFI ein Gewinn für die Bevölkerung sein kann, beweist im Übrigen die Anzeige mit Ansagebox an der Bushaltestelle Marktplatz in Laupheim. Hier werden Fahrzeiten und Busse korrekt in Echtzeit angegeben ‐ digital auf der Anzeigetafel und auch in der Ansage aus der Box. Nur in der entgegengesetzten Richtung hapert es. Zumindest noch.

Laut Ding-Pressesprecherin von Goerne werde an dem Problem gearbeitet. Tatsächlich scheint Bewegung in die Sache gekommen zu sein. Zumindest wird bei der Buslinie 240 mittlerweile kaum mehr „Rabenstraße“ als Endhaltestelle angegeben. Bleibt zu hoffen, dass bei Buslinie 227 demnächst die richtige Richtung angegeben und Linie 212 in das System aufgenommen wird.