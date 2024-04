Im Wäldchen am Baustetter Hungerberg steht Leo Mandlsperger mit seinem Wüstenbussard Gonzo auf dem Lederhandschuh. Mit scharfem Blick verfolgt der Falkner die Flugbahn zweier Saatkrähen, die über den Baumwipfeln kreisen. Der 73-Jährige ist sich sicher, dass die Vögel zu der Kolonie gehören, die einige Hundert Meter entfernt im Feldgehölz an der B30 brüten. Täglich aufs Neue ist es ein Kräftemessen zwischen Krähen und Mandlsperger mit seinem Team. Frühmorgens bei Sonnenaufgang beginnt die Arbeit der Falkner und endet erst bei Dunkelheit. Gezielt setzen sie ihre Greifvögel ein, um die Saatkrähen vom Nestbau an unliebsamen Stellen abzuhalten - und das mit Erfolg. Das Stadtgebiet und die Ortsteile sind aktuell frei von Nestern und auch am Hungerberg zeigen die Vergrämungsaktionen ihre Wirkung.

Falkner muss den Krähen einen Schritt voraus sein

Fünf Jahre ist Gonzo der Wüstenbussard alt und er weiß genau, was Leo Mandlsperger von ihm erwartet. Das Tier wurde speziell für die Vergrämung von Saatkrähen ausgebildet. Mit ein paar kräftigen Flügelschlägen hebt der Vogel ab und segelt eine Runde, setzt sich auf einen Ast, und fliegt weiter von Baum zu Baum. Allein die Präsenz des Greifvogels sorgt bei Krähen in der Nähe für Unruhe. Mit einem Pfiff und einem kräftigen „Hey“ ruft der Falkner sein Tier wieder zu sich. Der Bussard stößt sich vom Ast ab, segelt zwischen den Bäumen hindurch, spreizt seine Flügel und landet behutsam auf Mandlspergers Hand. Zur Belohnung füttert ihm der Falkner ein großes Stück Fleisch von einer Zuchttaube. Mit der Arbeit seines Tiers ist Mandlsperger an diesem Tag mehr als zufrieden. Die Krähen haben auf ihrem Erkundungsflug wieder abgedreht. Ihr Interesse galt wohl einem leeren Nest.

Sind ein eingespieltes Team: Falkner Leo Mandlsperger und sein Wüstenbussard „Gonzo“. (Foto: Christian Reichl )

Über viele Jahre hat der Falkner aus Oberbayern gelernt, wie die Vögel ticken. „Saatkrähen sind sehr intelligente Tiere“, betont Mandlsperger. An ihren Rufen erkennt er so manches Vorhaben. Denn, die Krähen teilen sich über ihre Sprache wichtige Informationen mit. Etwa, wo es Plätze gibt, an denen sie ungestört ihre Nester bauen und brüten können. Damit es am Hungerberg erst gar nicht so weit kommt, muss der Falkner den Krähen immer einen Schritt voraus sein - und früh aufstehen. „Es reicht, wenn wir eine Stunde morgens zu spät dran sind. In der Zeit können die Krähen schon ein Dutzend Nester gebaut haben“, sagt der Falkner. In einem solchen Fall wäre die wochenlange Arbeit umsonst.

Vergrämungen stehen im Einklang mit dem Naturschutz

Vor allem jetzt, wenn die Saatkrähen kurz vor der Eiablage stehen, steigt der Druck auf die Vögel, schnell noch einen Platz zum Brüten zu finden. Wochenende und Feiertage sind für den Falkner und sein Team daher aktuell tabu. In den vergangenen Wochen waren sie immer wieder mit mehreren Greifvögeln vor Ort, um die Krähen vom Nestbau abzuhalten. Vorhandene nicht bebrütete Nester wurden von professionellen Baumkletterern aus den Baumkronen entfernt. „Schon wenige Äste in einem Baum signalisieren den Krähen, hier kannst du ein Nest bauen“, betont Mandlsperger. Erst, wenn die Krähen merken, dass sie an einem Ort nicht ungestört ihrem Brutgeschäft nachkommen können, geben sie sich geschlagen.

Zu seiner jährlichen Arbeit in Laupheim gehören deshalb auch Kontrollgänge durch aktuell „krähenfreie“ Gebiete - und gegebenenfalls Nestentnahmen und Präsenz durch die Greifvögel. Inzwischen zählt dazu das Stadtgebiet. Als der Falkner 2017 das erste Mal nach Laupheim kam, hatten die Saatkrähen Schlosspark und Höhenanlage als Brutstätten auserkoren - für viele Anwohner wurden die Vögel zum Alptraum. Mandlsperger kennt die Nöte der Betroffenen gut, die in der dreimonatigen Brut- und Aufzuchtzeit der Saatkrähen mit deren Rufen und Hinterlassenschaften konfrontiert sind. Viele wenden sich in ihrer Verzweiflung an die Stadt. „Wir schauen immer, was wir machen können, um den Leuten zu helfen. Unsere Aktionen müssen aber im Einklang mit dem Naturschutz stehen“, betont der Falkner.

Aktuell gibt es rund 500 Saatkrähen-Nester vor Ort

Die Vergrämungsaktionen werden mit dem Umweltamt der Stadt Laupheim abgestimmt. „Wir haben die Saatkrähen inzwischen aus dem Stadtgebiet draußen, das haben bisher nur wenige Städte geschafft“, sagt Ulrike Stöhr, Sachgebietsleiterin Umwelt. Die Gesamtzahl der Brutstätten sei seit Beginn der falknerischen Tätigkeiten nahezu gleichgeblieben - anders als von manchem befürchtet hätten sich die Saatkrähen nicht unkontrolliert vermehrt. Aktuell seien rund 500 Nester gezählt worden. „Wir sind damit sehr zufrieden“, sagt Stöhr.

Rund 1000 Saatkrähen nisten in einem Feldgehölz nahe der B30-Anschlussstelle-Süd bei Baustetten. (Foto: Christian Reichl )

Die Saatkrähen hätten das Feldgehölz in Baustetten, das den Schutzstatus eines Biotops innehat, als neue Brutstätte auserkoren. Zum Nestbau ziehen die Saatkrähen in Siedlungsnähe, in der Nacht fliegen sie wieder zu ihren Schlafplätzen zurück. Rund 15 Kilometer beträgt der Umkreis, in dem sich die Tiere bewegen. „Daher hat der Nist- und Brutplatz auch nichts mit den Fressplätzen der Krähen zu tun“, betont der Falkner. In einem Zeitraum von Ende Februar bis Ende Mai bauen die Saatkrähen ihre Nester, legen Eier und ziehen ihre Jungen auf, dann verlassen sie die Brutstätte wieder.

Untere Naturschutzbehörde schafft mehr Spielraum

„Wir können nur da Einwirken, wo die Krähen nicht sein dürfen. Ausgangspunkt für uns sind daher einzelne Nester außerhalb der Kolonie“, betont Ulrike Stöhr. Aktuell stehen vor allem der Hungerberg und die Biberacher Straße im Fokus, dort hatten sich im vergangenen Jahr noch Saatkrähen angesiedelt. Naturschutzrechtlich sei ein Entfernen der Nester zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht mehr möglich gewesen.

Doch im Austausch mit der Unteren Naturschutzbehörde habe man mehr Spielraum erwirken können. „Es war ein wichtiger Schritt, dass wir die Nester jetzt nicht nur bis Ende Februar, sondern bis zur Eiablage entfernen dürfen“, sagt Stöhr. Für Falkner Leo Mandlsperger ist klar: Bis Mitte April werden es noch kräftezehrende und lange Tage. „Wir müssen jetzt aufpassen mit potenziellen Rückkehrern.“

Falkner ist vom Erfolg der Aktionen überzeugt

Trotz aller Zuversicht, gibt es eine Sorge, die den Falkner aktuell umtreibt: Illegale Vergrämungsaktionen, bei denen Vögel etwa mit Böllern verjagt werden sollen. Er verstehe den Frust von Anwohnern oder auch Landwirten, - letztere müssen durch Fraßschäden auf ihren Feldern teils empfindliche Verluste hinnehmen - allerdings werde durch solche Aktionen das Projekt torpediert. „Die illegale Vergrämung sorgt nur für Chaos und ist kontraproduktiv“, sagt Mandlsperger.

Im Gegensatz zur angestrebten Bestandsreduktion führe ein aggressives Eingreifen sogar zu einer stärkeren Reproduktion der Tiere, weil diese um ihren Fortbestand fürchten. „Wir müssen jetzt noch ein wenig durchhalten, dann haben wir gewonnen“, gibt sich Mandlsperger zuversichtlich, die Krähen in ihrem neuen Zuhause im Biotop an der B30 halten zu können.