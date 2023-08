Fahrt auf E–Scooter ohne Versicherungsschutz

Ohne Versicherungsschutz ist eine Rollerfahrerin in Laupheim unterwegs gewesen. Die Polizei stoppte am Montag die Fahrt der 35–Jährigen. Dies teilt die Polizei mit. Kurz nach 15.30 Uhr sah eine Streife die 35–Jährige auf einem E–Scooter in der Biberacher Straße fahren. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der E–Scooter kein Kennzeichen hatte und dass keine Versicherung für das Elektrokleinstfahrzeug bestand. Wie die Fahrerin gegenüber den Beamten berichtete, sei sie mit ihrem Gefährt seit mehreren Monaten fast täglich so unterwegs gewesen. Auf die Frau kommt eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz zu.

Die Versicherung von Kraftfahrzeugen sei immer wichtig, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Denn bei einem Unfall könnten sehr schnell Sach– oder Personenschäden entstehen. Hierbei fielen häufig Reparaturkosten und Arztrechnungen von mehreren tTusend Euro an. Damit Geschädigte ihren Schaden sicher ersetzt bekommen, sei eine Versicherung zwingend notwendig. Dies sei im Pflichtversicherungsgesetz geregelt, so die Polizei. Ein Verstoß hiergegen stelle eine Straftat dar und könne im schlimmsten Fall eine Haftstrafe nach sich ziehen. Zudem müsse der Verursacher eines Unfalls, der ohne Versicherungsschutz unterwegs ist, mit seinem Privatvermögen für den Schaden aufkommen.