Fahrradpool startet ins neue Jahr

Der gemeinnützige Fahrradpool Laupheim startet ins neue Jahr und will auch 2024 wieder dafür sorgen, dass Menschen mit wenig Geld mobil bleiben können. „Wir freuen uns, dass so viele Menschen in Laupheim und der Region uns mit Fahrradspenden unterstützt haben“, sagt Manfred Küpper vom Team des Fahrradpools. „Die Menge der bereitgestellten oder angelieferten Räder war für uns eine echte Herausforderung, aber wir haben es geschafft“, freut er sich.

Seit acht Jahren sammelt der Fahrradpool gebrauchte Räder, überprüft und repariert sie, um sie dann gegen einen kleinen Betrag oder als Spende an bedürftige Menschen weiterzugeben. „2023 haben wir insgesamt 279 Räder vor dem vorzeitigen Ende auf dem Schrottplatz bewahrt“, bilanziert Küpper. „Das ist auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit.“ Den Erlös aus dem Verkauf verwendet der Fahrradpool für die Ersatzteilbeschaffung; der Überschuss kommt Hilfsbedürftigen in der Region zugute.

Um weiterhin in großem Umfang gebrauchte Räder wieder verkehrstauglich machen zu können, freut sich der ehrenamtlich arbeitende Fahrradpool über weitere helfende Hände. Wer mitarbeiten möchte, kann einfach während der Öffnungszeiten (Dienstag und Donnerstag, 15 bis 17 Uhr) in der Mittelstraße 49 in Laupheim vorbeischauen oder sich per Mail an [email protected] oder telefonisch unter der Nummer 0171/7770201 an Manfred Küpper wenden.