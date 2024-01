Fahranfänger driftet im Kreisverkehr

Eine Streife der Polizei Laupheim war am Montag um 22.11 Uhr in der Biberacher Straße unterwegs. Im Kreisverkehr zur Fockestraße beobachteten sie, wie ein 18-Jähriger mit seinem BMW so schnell fuhr, dass er mit dem Fahrzeug driftete. Nach Angaben der Polizei verließ er dann den Kreisverkehr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Berblingerstraße. Die Polizei stoppte den Fahranfänger. Neben einem verkehrserzieherischen Gespräch erwartet den jungen Mann nun ein Bußgeld von mindestens 120 Euro und ein Punkt in Flensburg.