Die Planungen für die Sanierung und die Erweiterung des Kindergartens Radstraße waren weit gediehen, der Gemeinderat hatte der mit 3,1 Millionen Euro kalkulierten Erweiterung im März zugestimmt.

Und nun geht es zurück auf Start: Weil die Planungshonorare den EU-Schwellenwert überschreiten, muss das Projekt nun über ein europaweites Vergabeverfahren ausgeschrieben werden. Im Bauausschuss hat das am Montag für Diskussionen und Ärger gesorgt.

Planungen liegen erst einmal auf Eis

110 Jahre ist der Kindergarten Radstraße alt. Mit der geplanten Erweiterung um den zweistöckigen Anbau samt der Dachsanierung sollen dort künftig vier Gruppen mit insgesamt 87 Kindern untergebracht werden können.

Mehrfach wurde darüber beraten, mehrfach wurden die Planungen erweitert. Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 21. März mit großer Mehrheit für die große Sanierung gestimmt (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). Anschließend wurde das Projekt im Gestaltungsbeirat vorgestellt. „Der letzte und aktuelle Stand ist: Es gibt einen freigegebenen Entwurf“, erklärt der Leiter des Amts für Bautechnik, André Schick im Ausschuss.

Doch der liegt nun auf Eis: Denn da sich durch die zusätzlichen Erweiterungen und Überarbeitungen auch die Planungshonorare erhöht haben und den gültigen EU-Schwellenwert von 215.000 Euro netto überschreiten, muss das Projekt entsprechend der Vergabeverordnung (VgV) europaweit ausgeschrieben werden, erläuterte Schick im Ausschuss. Für die Umsetzung des nun notwendigen VgV-Verfahrens möchte die Verwaltung die Anwaltskanzlei Menold Bezler aus Stuttgart beauftragen; knapp 71.300 Euro sind dafür veranschlagt.

„Das ist sehr ärgerlich, das treibt die Summe in die Höhe“, ärgert sich Norbert Schlager (Freie Wähler). „Da war das Büro Tress dran, hat geplant und jetzt fangen wir wieder von vorne an.“ Dies alles sei mehr als ärgerlich und unbefriedigend. „Gibt es da keine andere Lösung?“ Fraktionskollege Markus Becker bringt den Vorschlag ein, ob sich die Stadt nicht aus der Situation retten könnte, wenn die Sanierung komplett über einen Generalübernehmer abgewickelt werde.

Sie sei entsetzt gewesen als sie die Vorlage gelesen habe, schließt sich Martina Miller (SPD) an. „Das Ziel eines schlanken Verfahrens wird ad absurdum geführt. Wäre das nicht im Vorfeld vermeidbar gewesen?“, fragt Miller. Auch Martin Klotz (CDU) bewertete die Situation als unbefriedigend. „Alles ist fertig, wir hätten bauen können“, meint Klotz. Fraktionskollege Christian Biffar will wissen, ob man an die Höhe der Honorare gebunden sei, um die EU-Ausschreibung umgehen zu können.

Verwaltung sieht keine Handhabe gegen EU-Recht

Er habe sich in den vergangenen Wochen viele Fragen gestellt, viel telefoniert und sei ins Gespräch mit einem Fachanwalt gegangen, erklärt Schick. „Der hat mir schnell den Wind aus den Segeln genommen. Eine vergaberechtswidrige Aufteilung funktioniert nicht - rechtlich ist das alternativlos.“ Hier greife EU- und Bundesrecht, meint Schick. „Da kommen wir nicht an.“

Bis Ende August seien die Planungshonorare einzeln betrachtet worden und jedes einzelne hätte die Schwelle nicht überschreiten dürfen. Seither müssen die Honorare addiert werden - so fielen künftig auch kleinere Bauprojekte in die EU-Ausschreibung, so Schick.

Dies betreffend habe es seitens der EU bereits seit 2018 ein Vergaberechtsverfahren gegen Deutschland gegeben, erklärt Schick. „Letztlich hatte der Bund das nicht relevant angepasst, da blieb bei den Kommunen Interpretationsspielraum und alle haben in den vergangenen Jahren gehofft, dass es möglichst lange nicht umgesetzt wird“, erläutert Schick auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Weniger als ein Prozent der Projekte wird europaweit vergeben

Zumal die europaweite Vergabe kommunaler Projekte quasi nicht praktiziert werde, so der Amtsleiter. Schick verweist auf einen Bericht in der Fachzeitschrift „Deutsches Architektenblatt“. Laut diesem würden weniger als ein Prozent der EU-Vergaben auch tatsächlich ins Ausland vergeben. Mit dieser Situation sei niemand glücklich. „Das konterkariert jede Aussage zum Bürokratieabbau“, so Schick. „Schlussendlich kostet es vor allem mehr Arbeit und mehr Geld.“

Projekt wurde immer größer - und riss die EU-Schwelle

Ob die verfahrene Situation vermeidbar gewesen wäre? „Ein Stück liegt es daran, dass wir gemeinsam den Weg gegangen sind“, nimmt die Erste Bürgermeisterin Eva-Britta Wind auch den Gemeinderat mit in die Pflicht.

Von der geplanten Sanierung der Toiletten und Aufenthaltsräume, über den Anbau bis zur Dachsanierung und den Ausbau für vier Gruppen habe sich das Projekt im Gremium weiterentwickelt. „Dann haben wir irgendwann die Schwelle gerissen. Wir würden es uns anders wünschen, aber wir haben rechtliche Vorgaben, die wir einhalten müssen. Ich hoffe, Sie erkennen das Dilemma“, so Wind. Wenn man nun in die VgV-Verfahren einsteige, hätte man 2024 die Planer an Board, „dann können wir in den Gestaltungsbeirat gehen“.

Bisheriges Planungsbüro möchte sich Wettbewerb stellen

Beim Baltringer Planungs- und Architekturbüro Tress ist man über die aktuelle Situation dementsprechend wenig erfreut. So sei das EU-Recht nun mal, meint der geschäftsführende Inhaber Manuel Tress. „Das alles ist ärgerlich hoch zwei. Wir waren im Gestaltungsbeirat und haben genehmigungsfähige Pläne. Das alles ist sehr weit gediehen.“

Nach wie vor habe sein Büro ein großes Interesse, die begonnen Planungen auch umzusetzen. „Wir arbeiten seit zwei Jahren daran, da haben wir natürlich auch das große Interesse, dieses Projekt zu realisieren.“ Daher will sich das Baltringer Büro auf jeden Fall dem Wettbewerb stellen.