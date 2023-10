Es gibt noch freie Karten für die Sportlerehrung

Dieses Jahr zeichnet die Stadt Laupheim am Freutag, 20. Oktober, bei der Sportlerehrung wieder verdiente Sportlerinnen und Sportler für ihre Erfolge aus. Für die Veranstaltung am 20. Oktober im Kulturhaus gibt es noch Restkarten. Beginn der Veranstaltung mit buntem Showprogramm ist um 18 Uhr, die Moderation übernimmt Axel Gagstätter. Die Tickets können im Kulturhaus Schloss Großlaupheim zu den üblichen Öffnungszeiten und an der Abendkasse abgeholt werden. Eine Reservierung der Tickets ist nicht möglich, der Eintritt ist kostenlos.