Die Rathaus-Frage - fast schien es, als wäre sie im vergangenen Jahr unter die Räder gekommen zwischen all den Krisen und Finanzsorgen. Doch nach wie vor ist nicht geklärt, wie es denn genau mit dem Rathaus weitergehen soll. Die Entscheidung „Sanierung statt Neubau“ jährt sich in diesem Sommer zum vierten Mal. Auch der Beschluss, die Organisation der Verwaltung zu untersuchen, liegt bereits drei Jahre zurück.

Gut also, dass dies endlich in Angriff genommen wird. Denn eine zeitgemäß aufgestellte und bürgerfreundliche Verwaltung wünscht sich nicht nur das Gremium. Jedoch sind die plakativ eingeworfenen Schlagworte „effizienter“, „digitaler“, „schlanker“ auch etwas leicht daher gesagt, suggerieren sich doch schon vor Beginn der Untersuchung, dass dies alles per se im Rathaus fehlt. Ob dies so ist, was sich konkret verbessern muss und wie die Verwaltung künftig besser arbeiten soll - das soll ja durch die Agentur geklärt werden.

Sanierung darf nicht in Schublade verschwinden

Dabei darf der eigentliche Grund für die Untersuchung nicht in den viel zitierten Schubladen verschwinden, hängen Organisation und Struktur doch unmittelbar mit der Sanierung des Rathauses und den Planungen auf dem Klinikareal zusammen. So schön das Schlagwort „effiziente und moderne Verwaltung“ klingt - beide Gebäude sind weder effizient noch modern. Und das ist eine Baustelle, die dringend angegangen werden muss.