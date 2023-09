Erster Saisonsieg für Olympia Laupheim

Der SV Sulmetingen hat in der Fußball–Landesliga das Stadtderby gegen Olympia Laupheim mit 0:1 (0:1) verloren. Während der SVS weiterhin auf den ersten Saisonsieg wartet, durfte diesen das bis dahin tor– und punktlose Schlusslicht aus Laupheim durch den spielentscheidenden Treffer von Alexander Schrode endlich feiern. Am Ende des Tages war es verdienter Sieg für die Gäste.

Ausgelassene, fröhliche Gesichter beim Sieger, Enttäuschung und nachdenkliche Mienen beim Verlierer. So waren die ersten Eindrücke nach dem Stadtderby, das 650 Fans ins Risstalstadion lockte. Die Hoffnung der Schwarz–Gelben auf einen neuerlichen Sieg gegen die Kernstädter blieben unerfüllt. Der Gelb–Rot–gesperrte SVS–Coach Jan Deiss sagte nach der Partie: „Wir wussten, dass wir ein fast perfektes Spiel und hinten die Null brauchen. Wir waren in der ersten Hälfte zu weit weg, nach dem Wechsel haben wir viel in die Waagschale geworfen. Wir sind von den anderen Teams nicht ganz so weit weg, brauchen jetzt aber so schnell möglich die Urlauber und angeschlagenen Spieler mit an Bord.“

Olympia–Coach Predrag Milanovic bilanzierte: „Ich hoffe, dass bei uns der Knoten geplatzt ist. Es war das erwartet schwere Spiel, die Mannschaft ist mit der nervlichen Belastung sehr gut umgegangen.“ Co–Trainer Thomas Przbille sagte nach dem Spielende: „Charakter und Einstellung haben absolut gestimmt. Wir hätten den Sack viel früher zumachen müssen.“

Wer im Risstalstadion einen verunsicherte oder zaghafte Olympia erwartet hatte, wurde schnell eines Besseren belehrt. Die Blau–Weißen gefielen von Anfang an durch schnell vorgetragene Angriffe und nutzten gut die gesamte Breite des fein präparierten Sulmetinger Platzes. Die erste hochkarätige Chance der Partie gehörte dann auch dem Gast, als Valentin Hafner nach Querpass allein vor SVS–Keeper Marco Pohl auftauchte, der sich aber lang machte und einen Einschlag verhinderte. Der SVS kam besser ins Spiel, bei abgewehrten Standards kam man aber so gut wie nie an den zweiten Ball. Dominik Martin zirkelte einen Freistoß knapp am Gästekasten vorbei, zwei Minuten später freute sich der Gast über den ersten Saisontreffer. Nach Rückpass des eminent fleißigen Nick Seemann traf Alexander Schrode (29.) aus acht Metern zum 0:1.

Martin versuchte es erfolglos nach Zuspiel von Frank Brehm mit einem Fallrückzieher, bis zur Pause war die Olympia das ideenreichere Team und hatte auch nach dem Wechsel wieder die besseren Möglichkeiten. Die beste besaß wiederum Valentin Hafner, der erneut zweiter Sieger gegen den starken Pohl blieb. Und dann kamen die Gastgeber doch noch zu einer gut fünfzehnminütigen Schlussoffensive, Manuel Pohl köpfte fast mit dem Schlusspfiff Olympia–Keeper Christian Hafner in die Arme.

Das Stenogramm zum Spiel:

SV Sulmetingen — FV Olympia Laupheim 0:1 (0:1). SVS: Marco Pohl — Miller, Gumper, Stöferle (68. Hagel), Herre, Gashi (74. Ehe), Gapp (80. Dehler), Guther, Brehm, Manuel Pohl, Martin. FVO: C. Hafner — Fischer, Haug, Crnov, Seemann (63. Puskaric), Ludwig (72. Gnandt), Schrode (87. Schacher), Jelica, Engel, Mignemi (63. Höfner), V. Hafner (89. Milanovic). Tor: 0:1 Alexander Schrode (29.). SR: Max Angenendt (FV Asch–Sonderbuch). Z.: 650.