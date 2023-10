Erste Kopfhörer-Party in Laupheim

Drei DJs mit unterschiedlichen Stilrichtungen (Charly Juice, Techno; DJ Shockwave, Schlager, Charts, Crossover; DJ SeSt, HipHop, Trap, Reggae Dancehall) legen am Samstag, 7. Oktober, ab 20 Uhr im Kulturhaus in Laupheim auf und heizen mit ihrem persönlichen Mix allen Besuchern ab 16 Jahren ordentlich ein. Menschen mit Kopfhörern gehören heutzutage zum gewohnten Straßenbild. Der Anblick einer Silent Party ist dennoch ungewöhnlich: Die Besucher tanzen, singen und es gibt die gewohnte Lightshow ‐ doch laute Musik ist keine zu hören. Es entsteht ein surreal anmutendes Partyerlebnis bei dem die Musik durch LED- Funk-Kopfhörer verteilt wird. Jeder Partygast kann selbst entscheiden, was er hören möchte, wann und wie laut die Musik sein soll. „Mit Freunden zu der Musik feiern, die man am liebsten hört, darum geht es bei diesem besonderen Event, das für Laupheim bislang einzigartig ist“, heißt es in der Pressemitteilung.