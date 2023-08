Erfolgserlebnisse beim TC–DA–Laupheim

Die gemeldeten Mannschaften des TC–DA–Laupheim haben die Saison in der Tennis–Verbandsspielrunde 2023 mit zum Teil herausragenden Erfolgen beendet, wie der Verein mitteilt.

Die aktiven Damen schlugen sich achtbar in der Bezirksliga und erreichten am Ende den dritten Platz. Eine unglückliche Niederlage gegen Berghülen am dritten Spieltag verhinderte ein noch besseres Ergebnis.

Die aktiven Herren belegten in ihrer Gruppe in der Kreisklasse 2 ebenfalls den dritten Rang. Das entschiedene Spiel um den Aufstieg gegen den TC Mietingen ging denkbar knapp mit 4:5 auf der heimischen Anlage verloren.

Das Aushängeschild des Vereins sind die Damen 50, die in diesem Jahr den dritten Aufstieg in Folge klar machten. Nach dem Aufstieg in die Oberligastaffel im Vorjahr gelang ihnen ungeschlagen der Durchmarsch in die höchste Liga des WTB, die Württembergstaffel.

Die Herren 55 haben sich, nach zwei zuvor weniger erfolgreichen Saisons in der Bezirksoberliga, dieses Jahr den Meistertitel in dieser Staffel erspielt und werden in der kommenden Spielzeit 2024 in der Verbandsliga auf Punktejagd gehen.

Trainingsfleiß, Teamgeist und mannschaftliche Geschlossenheit waren laut Vereinsmitteilung Garanten für diese Erfolge. Großen Anteil daran haben die Übungsleiter Christian Baier und Frank Welser, die mit Fachkompetenz und großem Eifer bei der Sache waren und die nötige Begeisterung entfachen konnten.