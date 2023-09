Entlastungsangebot „Über den Tellerrand“ für pflegende Angehörige

Laupheim (sz) ‐ Die Initiative netzwerk-demenz-bc.de möchte mit ihrem Angebot „Über den Tellerrand“ pflegende Angehörige ansprechen. Angehörige von Demenzerkrankten, die ein Entlastungsangebot wie die Tagespflege oder ein Betreuungsgruppe nutzen möchten, finden in dem Projekt Ansprechpartner.

„Über den Tellerrand“ ist ein niederschwelliges Entlastungsangebot. An acht Terminen können alle, die sich unsicher sind oder wenn sich der zu Pflegende nicht vorstellen kann, ein solches Angebot zu nutzen, zum Schnuppern kommen. Monika Adolph, Pflegedienstleitung und Demenzlotsin, begleitet jeweils durch einen Vormittag.

Für Angehörige besteht die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und sich Perspektiven aufzeigen zu lassen. Mit dabei ist Michael Wissussek, qualifizierter Pflegefachberater, Demenzlotse und Dozent für pflegeorientierte-sozialwissenschaftliche Kommunikation der Seniorengenossenschaft Riedlingen. Er nimmt die Teilnehmer an den Vormittagen mit auf eine Reise ins „Anderland“ und zeigt ihnen verschiedene Ansätze der Prävention auf, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Tage sollen jeweils um 9 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück beginnen. Während die pflegenden Angehörigen anschließend als Gruppe mit Monika Adolph den Vormittag verbringen, werden die Angehörigen in der Betreuungsgruppe umsorgt. Hierbei gibt es Raum für Bekanntschaften für Gleichbetroffene für beide Seiten, heißt es in der Mitteilung weiter. Gegen 11.45 Uhr treffen sich dann alle zum gemeinsamen Mittagsessen in der Betreuungsgruppe. Um 1245 Uhr enden die Vormittage.

Termine sind in der Zeit vom 24. Oktober bis zum 12. Dezember jeweils dienstags von 9 bis 12.45 Uhr. Treffpunkt ist die Sozialstation Laupheim, Betreuungsgruppe Lichtblick, Marktplatz 11in Laupheim. Die Kosten, der Eigenanteil für Angehörige, liegt bei zehn Euro für die Verpflegung. Der Eigenanteil der zu Pflegenden liegt bei 35 Euro für Verpflegung und Betreuung. Bei einen Pflegegrad kann der Entlastungsbetrag der Pflegeversicherung (125 Euro Monat) eingesetzt werden, so die Verasntalter.

Eine Anmeldung ist bis zum 9. Oktober möglich. Wer Fragen hat, kann sich unter Telefon 07392/169110 melden.