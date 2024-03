Ensembles der Musikschule fahren zum Bundeswettbewerb

Erfolge hat die städtische Musikschule Gregorianum zu vermelden: Zwei ihrer Ensembles haben beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Offenburg jeweils einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb erhalten.

In der Kategorie Klavier vierhändig ist das Quartett Salome Beck, Lily Grehl, Vivienne Hartwich und Daria Jovanovic als einziges Ensemble zu acht Händen an zwei Instrumenten angetreten. Mit einem anspruchsvollen Programm, bestehend aus Stücken von Johann Sebastian Bach, Ignaz Moscheles und William Gillock, konnten die Vier die Jury in der Altersgruppe IV überzeugen, wie es in einer Pressemitteilung heiißt. Mit 23 von 25 möglichen Punkten erspielten sie sich, vorbereitet von ihrer Lehrerin Vesselina Vassileva-Geiselmann, die Weiterleitung zum Bundeswettbewerb.

Auch Lorenz Obele (Horn, Altersgruppe III) erhielt mit seiner Klavierbegleiterin Salome Beck mit 23 Punkten einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb. In der Kategorie Blechbläser solo trugen sie Werke von Franz Strauss, Camille Saint-Saëns und W. A. Mozart vor und beeindruckten die Jury mit ihrer Stückauswahl und ihrer Interpretation. Lorenz Obele wird seit vielen Jahren von Adriano Orlandi unterrichtet.

Nun heißt es für die fünf jungen Musikerinnen und Musiker weiter üben: der Bundeswettbewerb findet in den Pfingstferien in Lübeck statt.