Mit der Drehleiter ist die Laupheimer Feuerwehr am Mittwoch zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz in der Radstraße ausgerückt. Anwohner hatten auf einem Dach gegenüber der evangelischen Kirche einen kleinen Turmfalken entdeckt, der in einem Schneefanggitter eingeklemmt war. Die Einsatzkräfte konnten das Wildtier schnell aus seiner hilflosen Lage befreien, um es wieder in die freie Wildbahn zu entlassen.

Mit der Drehleiter retteten die Feuerwehrleute den Turmfalken aus einer hilflosen Lage. (Foto: Christian Reichl )

Feuerwehr und Wildtierexperte im Einsatz

Anwohner an Fenstern, Einsatzkräfte der Feuerwehr und eine Drehleiter - ein junger Turmfalke hat für große Aufregung in der Radstraße gesorgt. „Der Falke ist unter einem Schneefanggitter eingeklemmt“, schilderte Feuerwehrkommandant Andreas Bochtler.

Nicht nur die Rettung von Menschen, auch die von Tieren gehört zu den Aufgaben der Feuerwehr. Er und seine Kameraden werden immer wieder zu Einsätzen gerufen, in denen Tiere in Not sind. Ein häufigeres Szenario seien aus dem Nest gefallene Jungvögel.

Am Einsatzort unterstützte mit seinem Fachwissen auch Oliver Berstecher, amtlich anerkannter Stadtjäger und Wildtierschützer. „Anwohner haben mich über den Turmfalken informiert“, schilderte er. Im Wildtiermanagement tätig, wusste der Stadtjäger, was in einem solchen Fall zu tun ist. „Ich habe die Feuerwehr gerufen. Sie kommt mit ihrer Drehleiter da leicht hoch“, erklärte Berstecher.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Turmfalken schnell aus dem Schneefanggitter befreien. (Foto: Thomas Werz )

Schnelles Handeln und ein Happy End

Tatsächlich ging bei dem Einsatz, den einige Anwohner verfolgten, das ganze Spektakel alles blitzschnell: Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr stiegen mit einer Tiertransportbox in den Rettungskorb, den sie in Richtung Dach steuerten. Innerhalb weniger Sekunden befreiten die Feuerwehrleute den Wildvogel seiner misslichen Lage und brachten diesen in der Box an den Boden.

Nachdem der Falke wohl auf war, entschieden Wildtiermanager rund Einsatzleiter, den Vogel in die Freiheit zu entlassen. Damit würde ihm der Stress in einer Auffangstation erspart. Der Vogel ließ sich das nicht zweimal sagen: Der hüpfte aus der Box und entschwand nach ein paar kräftigen Flügelschlägen über den Dächern Laupheims. „Das ist ein gutes Zeichen“, freute sich der Feuerwehrkommandant.

Auch der Wildtiermanager zeigte sich zufrieden: „Wir konnten den Falken tierschutzgerecht retten“, betonte Berstecher. Ideal sei es, wenn ein Tier direkt nach der Rettung gesund entlassen werden könne.