Laupheim

Eine Stunde für die Seele

Laupheim / Lesedauer: 3 min

Mal beschwingt, mal andächtig und mal besinnlich: Der Laupheimer Chor Impuls unter Leitung von Christa Knopf begeisterte in der Marienkirche mit christlichen Liedern in deutscher und englischer Sprache. (Foto: Renate Herter )

Lebhaften Applaus hat es bereits zu Beginn seines Jahreskonzerts gegeben, das der Chor Impuls am Sonntag in der voll besetzten Marienkirche aufführte. Noch bevor die Chormitglieder sich im Altarraum der Marienkirche platziert hatten, eröffneten sie das Konzert an der Kirchenpforte mit einem Lied.

Veröffentlicht: 17.10.2023, 15:56 Von: Renate Herter