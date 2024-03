Einbruch in Laupheimer Firmengebäude

Beute hat ein Unbekannter am Sonntag oder Montag in Laupheim gemacht. Zwischen 2.30 und 7.30 Uhr brach die Person ein Fenster zu den Büroräumen einer Backstube auf. Danach stieg sie in das Geschäft in der Uhlmannstraße ein.

Im Innern machte sie die Person auf die Suche nach Brauchbarem. Dort fand sie in einem Schrank Bargeld. Damit flüchtete der Dieb unerkannt. Die Polizei Laupheim sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen nach dem Einbrecher aufgenommen. Sie nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07392/96300 entgegen.