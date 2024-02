Einbruch in Lagerhalle

Unbekannte sind am Wochenende in eine Lagerhalle in Laupheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Täter zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag im Riedweg zugange. Sie schlugen die Verglasung eines Sektionaltors ein und gelangten in die Lagerhalle. Die Unbekannten entwendeten dort mehrere Komplettradsätze und ein Fahrrad. Bereits Anfang Februar war es beim selben Unternehmen zu einem Einbruch gekommen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den zwei Einbrüchen besteht.