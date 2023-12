Einblicke in die Projekte des Gestaltungsbeirats

Seit Gründung 2018 hat der Laupheimer Gestaltungsbeirat in 23 Sitzungen mehr als 50 Bauprojekte intensiv und vorwiegend in öffentlichen Sitzungen beraten. Als unabhängiges Sachverständigengremium setzt sich der Beirat aus vier Fachleuten in den Bereichen Städtebau, Landschaftsplanung und Architektur zusammen. Der Fokus liegt auf der Prüfung städtebaulicher, landschaftsplanerischer und architektonischer Aspekte von Bauprojekten, die ihm von der Verwaltung vorgelegt werden. Zum fünfjährigen Bestehens gibt eine 25-seitige Broschüre einen Einblick in die Tätigkeiten des Gestaltungsbeirats, teilt die Stadt mit.

In den öffentlichen Diskussionen begleitet der Beirat die Planungsprozesse in Laupheim. Seine Empfehlungen gelten als entscheidendes Instrument zur Förderung der Baukultur in der Stadt, betont die Erste Bürgermeisterin Eva-Britta Wind. Die betreuten Projekte profitieren auf verschiedenen Ebenen. Die frühzeitige Vorlage der Planungsunterlagen trägt zur effizienten Abstimmung der Fachämter bei. Zudem werden die Prozesse rund um die Baumaßnahmen transparenter gestaltet. Neben den sachverständigen Mitgliedern bringt die Teilnahme ausgewählter Vertreter der Ratsfraktionen eine höhere Akzeptanz in die Entscheidungsprozesse ein, auch wenn sie nicht stimmberechtigt sind. Die Geschäftsstelle des Beirats unter Leitung von Eva-Britta Wind ist im Baudezernat angesiedelt. Sie koordiniert die Diskussionen über Bauvorhaben und vertritt den Beirat in Nachgesprächen mit Bauherren, Architekten und der Öffentlichkeit.

„Unser Gestaltungsbeirat sichert und vermittelt Baukultur bei vielen Schlüsselprojekten und bringt dafür seine Expertise ein“, sagt OB Ingo Bergmann. „Die Broschüre würdigt die Arbeit der vergangenen fünf Jahre.“

Die Broschüre gibt es zum Download unter https://www.laupheim.de/bauen-wirtschaft/bauen-und-planen/gestaltungsbeirat