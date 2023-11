Ein Punkt in Flensburg für abgefahrene Reifen

Wegen abgefahrener Reifen an seinem Auto erhält eine Frau in Laupheim einen Punkt in der „Verkehrssünderdatei“ in Flensburg. Wie die Polizei mitteilt, stoppte eine Streife die 49-Jährige am Dienstag gegen 8 Uhr in der Biberacher Straße. Bei der routinemäßigen Kontrolle des Mercedes stellten die Polizisten fest, dass die beiden Vorderreifen abgefahren waren. Auch wies der Gummi in der Lauffläche mehrere Einrisse auf. Die Fahrerin muss nun mit einer Anzeige rechnen. Für die mangelhafte Bereifung ist ein Bußgeld von 75 Euro und einen Punkt in Flensburg fällig. Die Polizei weist grundsätzlich darauf hin: Reifen, die keine ausreichende Profiltiefe haben, stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Das Reifenprofil sorgt für ein sicheres Fahrverhalten eines Fahrzeugs. Sowohl bei Sommer ‐ als auch bei Winterreifen verschlechtert sich das Fahrverhalten drastisch, sobald die gesetzlich vorgeschriebene Profiltiefe unterschritten wird. Damit steigt auch das Risiko von Unfällen deutlich. Laut Straßenverkehrszulassungsordnung, kurz StVZO, muss die Profiltiefe mindestens 1,6 Millimeter betragen.