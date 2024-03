Die milden Frühlingstemperaturen haben die Bienen in Oberschwaben aus der Winterpause geweckt. Seit einiger Zeit kann man die Sammlerinnen verstärkt beim Landeanflug auf Blüten beobachten. Beliebt sind dabei auch Krokusse. Aber sind die nicht giftig? Die „Schwäbische Zeitung“ hat mit dem Vorsitzenden des Bezirksimkervereins Laupheim, Reinhold Böhringer, über diese Frage gesprochen und darüber, wie Bienen mit wechselhaften Temperaturen im Frühjahr klarkommen.

Herr Böhringer, warum steuern Bienen derzeit gerne Krokusse an? Sind die nicht giftig für Mensch und Tier?

Krokusse enthalten giftige Alkaloide, die in Teilen der Pflanze wie den Blättern, Stängeln und Zwiebeln vorkommen. Diese Alkaloide dienen der Pflanze als Schutz vor Fressfeinden. Der Nektar hingegen wird von den Blüten produziert. Er enthält keine giftigen Substanzen, da er dazu dient, die Bestäuber anzulocken und sie zur Verbreitung der Pollen zu motivieren. Daher ist der Nektar von Krokussen für Bienen nicht giftig, während andere Teile der Pflanze toxisch sind.

Haben die Bienen im Frühjahr bestimmte Lieblingspflanzen?

Wenn die Bienen mit guten Futterreserven aus dem Winter kommen, brauchen sie erst einmal nicht viel. Ab zwölf Grad fliegen sie in der Regel aus. Eine Lieblingspflanze gibt es im Frühjahr eigentlich nicht. Da fliegen sie alles an, was sie kriegen können, weil die Auswahl begrenzt ist. Bei den Bienen geht es primär um den Nektarwert und die Distanz. Sprich: Wie viel Zucker ist im Nektar und wie weit muss die Biene dafür fliegen? Beim Pollen, den die Bienen neben dem Nektar immer sammeln, wird hingegen stark diversifiziert. Da versucht die Biene, eine Vielfalt an Pollen zu sammeln und fliegt dafür auch weite Wege. Man geht davon aus, dass Bienen eine breite Palette an Nährstoffen benötigen.Vielleicht kommt noch ein gewisser Schutzmechanismus hinzu. Umweltgifte könnten sich kumulieren und das kann dann gefährlich werden für den Stock. Bienen tragen den Pollen unverändert ein. Das ist beim Nektar anders. Den verstoffwechseln und spalten sie gleich auf. Wenn der Nektar schädlich war, stirbt die Biene gegebenenfalls daran. Aber eine einzelne Biene ist für den Stock nicht relevant.

Derzeit folgen auf frühlingshafte Tage häufig kalte Nächte. Auch ein Wintereinbruch könnte uns noch bevorstehen. Wie kommen Bienen mit diesem Auf und Ab klar?

Für Bienen kann das in der Tat problematisch sein. Bei warmen Temperaturen, insbesondere wenn es möglich ist, Wasser und Pollen zu sammeln, erhöhen sie ihre Bruttätigkeit. In kalten Nächten müssen die Bienen die Brutflächen dann auf 34,5 Grad erwärmen und die Brut versorgen. Dies bedeutet einen höheren Aufwand und Futterverbrauch. Eine erwachsene Biene braucht im Grunde wenig Futter. Für die Brut wird aber verhältnismäßig viel Futter gebraucht. Schwierig wird es dann vor allem, wenn es nochmal zum Kälteeinbruch kommt und die Bienen nicht ausfliegen können. Dann kann es passieren, dass ein Volk in den Notbetrieb geht und Brutverluste auftreten. Im schlimmsten Fall verhungert das Volk. Als aufmerksamer Imker kann man bei solchen Engpässen aber gut gegensteuern.

Was kann ich machen, wenn ich eine geschwächte Biene auf der Terrasse oder dem Fenstersims entdecke?

Wenn die Biene schon geschwächt ist, kann man im Grunde nichts machen. Das Beste, was man tun kann, ist, einheimische Blühpflanzen einzusetzen. Neophyten, also Einwandererpflanzen, die seit weniger als 150 Jahren in Europa vorkommen, sind fürs menschliche Auge schön, aber nicht besonders gut für die Natur. Gut sortierte Baumschulen und Gärtner wissen das. Da kann man gezielt nach bienenfreundlichen Pflanzen fragen.