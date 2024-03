Für viele Laupheimer war sie das Gesicht der Menschlichkeit: Am vergangenen Sonntag ist Rosa Demuth im Alter von 87 Jahren verstorben. Noch bis vor wenigen Wochen arbeitete sie unermüdlich in ihrem Herzensprojekt, dem Martinusladen in der Mittelstraße, mit.

Engagement seit 25 Jahren

Vor rund 25 Jahren begann Rosa Demuth, sich im 1997 gegründeten, von der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde getragenen Martinusladen zu engagieren. Der damals 62-Jährigen war es ein Anliegen, bedürftige Mitmenschen durch ihre Arbeit zu unterstützen. Kistenweise wuchtete die zierliche Frau Milchkartons, Mehl, Obst und Gemüse, die von Supermärkten in Laupheim gespendet wurden, aus dem Kofferraum in den Laden, räumte die Waren dort in die Regale ein und stand selbst hinter dem Tresen, um die Lebensmittel an ihre Kunden zu verteilen.

Ihr Engagement ging über das „Ehrenämtle“ weit hinaus. Josef Schoch, ehemaliger Sozialdezernent der Stadt und langjähriger Wegbegleiter Rosa Demuths, beschrieb das einmal so: Wer mit Rosa Demuth eine Tasse Kaffee trinken wolle, stelle schnell fest: In ihrem Wohnzimmer „geht es zu wie in einem Vorstandsbüro“.

Jeder Cent war willkommen

Lange Jahre wirkte Rosa Demuth im Ladengeschäft in der Ulmer Straße. Doch die schlauchartigen Räumlichkeiten wurden schnell zu eng: Stetig stieg die Zahl der Bedürftigen, besonders ab dem Jahr 2015 durch die wachsende Gruppe geflüchteter Menschen. Keine einfache Zeit für das Martinusladen-Team, das sich mit dem steigenden Bedarf an günstigen Lebensmitteln konfrontiert sah. Eine große Freude war es für Rosa Demuth deshalb, wenn wieder eine der vielen Spendenübergaben anstand. Denn vom kleinen Betrag bis hin zu fünfstelligen Summen war jeder Cent willkommen, um die Bedürftigen in Laupheim zu unterstützen.

Auch die Ereignisse in jüngster Zeit stellten eine große Herausforderung für Rosa Demuth und ihre Mitstreiter dar. Zunächst erschwerte die Pandemie ihre Arbeit. Trotz ihres hohen Alters stellte sich die über 80-Jährige weiterhin an den Tresen des Martinusladens. „Wir wollen helfen“, sagte sie 2021 beim Besuch der „Schwäbischen Zeitung“ - in dem Wissen, dass ihre Kundschaft auf die günstigen Lebensmittel angewiesen ist.

Umzug war ein Höhepunkt

2022 verdoppelte sich die Zahl der Menschen, die auf die Lebensmittel des Martinusladens angewiesen waren, durch den Beginn des Ukrainekriegs und die darauf folgende Flüchtlingsbewegung auch nach Laupheim. Rosa Demuth nahm auch diese Herausforderung an, gemeinsam mit ihrem Team. Als der Martinusladen im Mai desselben Jahres von der Ulmer Straße in die neuen Räumlichkeiten in der Mittelstraße 49 umziehen konnte, war dies ein Höhepunkt im Schaffen der inzwischen 85-Jährigen. „Mit der Neueröffnung haben sich alle unsere Sorgen aufgelöst“, freute sie sich bei der Eröffnungsfeier.

Ruhender Pol in schweren Zeiten

Bei allem Engagement blieb Rosa Demuth immer ein bescheidener, ruhiger Mensch, der sich nie selbst in den Mittelpunkt stellte und für ihre Mitstreiter und ihre Kundschaft einen ruhenden Pol inmitten schwerer Zeiten darstellte. Für ihr ehrenamtliches Wirken wurde sie 2014 im Rahmen einer Gemeinschaftsaktion von „Schwäbischer Zeitung“ und Kreissparkasse Biberach als einer von neun „besonderen Menschen“ im Landkreis Biberach ausgezeichnet. „Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Ich koordiniere gern und ich mag den Umgang mit Menschen“, sagte Rosa Demuth damals. „Das ist halt einfach ,mein’ Laden, ein Teil meines Lebens, das erfüllt mich.“

Vor gut vier Monaten, im November 2023, nahm Rosa Demuth den „Laubü“ der Laupheimer Bürgerstiftung entgegen, mit welchem der Martinusladen für sein außerordentliches bürgerschaftliches Engagement ausgezeichnet wurde. Eine Anerkennung, über die sie sich gerührt zeigte.

Auch bei der Stadt ist die Trauer groß

Auch bei der Stadt ist die Trauer um die Verstorbene groß. „Mit Frau Demuth verlieren wir nicht nur einen äußerst engagierten Menschen, der sich unermüdlich, gewissenhaft und mit außerordentlichem Herzblut für den Martinusladen und für diejenigen eingesetzt hat, die es nicht leicht im Leben haben“, sagt OB Ingo Bergmann. „Sie war eine enorm fachkundige, verlässliche Ansprechpartnerin, die das soziale Gefüge in Laupheim zusammenzuhielt und stärkte.“

Anlässlich ihrer Auszeichnung als „besonderer Mensch“ sagte Rosa Demuth einst: „Ich habe das Gefühl, ich mache etwas, das gut und auch wichtig ist.“ Bleibt zu hoffen, dass ihr Vorbild viele Nachahmer findet - damit die Menschlichkeit auch weiterhin in Laupheim wohnt.

Der Trauergottesdienst für Rosa Demuth findet am Freitag, 15. März, um 13.30 Uhr in der Friedhofskapelle auf dem Alten Friedhof in Laupheim statt. Anschließend erfolgt die Aussegnung auf dem Neuen Friedhof. An diesem Tag ist der Martinusladen geschlossen.