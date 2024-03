Der FV Olympia Laupheim empfängt in der Fußball-Landesliga im Stadtderby den SV Sulmetingen. Anstoß ist am Samstag um 15 Uhr im Stadion an der Hasenstraße. Die Ausgangslage der beiden in diesem Jahr noch ungeschlagenen Clubs ist unterschiedlich.

Während sich die Olympia auf Schlagdistanz zu Aufstiegsrelegationsrang zwei befindet, steckt der SVS als Tabellen-14. mitten im Kampf um den Klassenerhalt. In der Vorrunde hatten die Laupheimer das Stadtderby mit 1:0 gewonnen, in der Vorsaison ging Sulmetingen zweimal als Sieger vom Platz.

Ereignisse aus der Vorwoche aufgearbeitet

2:0 stand es vor Wochenfrist für Laupheim, als die Partie gegen Riedlingen wegen einer schweren Verletzung von TSV-Außenverteidiger Christian Münz (Schien- und Wadenbeinbruch/SZ berichtete) in der 70. Minute vorzeitig abgepfiffen wurde.

„Wir haben die Ereignisse am Montag nochmals angesprochen, es war ja für alle ein Schock gewesen. Damit muss das Spiel für uns abgehakt sein. Wir wünschen Christian Münz weiterhin alles Gute“, sagt Olympia-Cheftrainer Thomas Przibille.

Przibille macht klare Ansage

Jetzt sei der Fokus voll auf die Partie am Samstag gerichtet. „Ich erwarte, dass es ein heißes Stadtderby wird, und gehe von einem kampfstarken Gegner aus. Da müssen wir voll dagegenhalten“, so der Olympia-Cheftrainer. Einfach werde es nicht, das habe schon das knappe Ergebnis in der Hinrunde gezeigt.

„Wenn wir unsere spielerischen und kämpferischen Tugenden an den Tag legen, dann bleiben die drei Punkte in Laupheim und das ist das klare Ziel“, sagt Przibille. „Wir sind der Favorit und wollen dieser Rolle gerecht werden. Alle sind heiß aufs Derby.“

Wie die Olympia die Partie taktisch angehen wird, will der 46-Jährige nicht verraten. „Wir haben auf jeden Fall einen klaren Plan wie wir das Spiel gewinnen wollen und wir wollen unseren guten Lauf fortsetzen.“ Bis auf die Langzeitverletzten gebe es keine Ausfälle. Der ein- oder andere Spieler sei angeschlagen, was zu dieser Jahreszeit normal sei. „Definitiv wird am Samstag eine mental und körperlich absolut gewappnete Mannschaft auf dem Platz stehen“, sagt der Olympia-Coach.

Duo kehrt beim SV Sulmetingen zurück

Beim SV Sulmetingen wird neben den Langzeitverletzten auch Dominik Martin (Rotsperre) fehlen. Zurück in den Kader kehren Timo Herre und Yannick Werz. SVS-Spielertrainer Jan Deiss geht wie sein Gegenüber davon aus, dass es ein „heißes Stadtderby“ wird.

„Wir freuen uns riesig auf das Spiel, alle sind heiß darauf“, so der 30-Jährige. Der 2:0-Erfolg gegen den TSV Straßberg am vergangenen Spieltag habe einen weiteren Push gegeben. Die Mannschaft habe gesehen, dass der Sieg gegen Harthausen keine Eintagsfliege war. Das Selbstvertrauen und der Glaube an den Klassenerhalt sei dadurch nochmals gestärkt worden.

Respekt vor starken Laupheimern

„Wir sind klarer Außenseiter“, sagt Deiss mit Blick auf das Stadtderby. Laupheim sei extrem gut in Form und spielerisch stärker als in der vergangenen Saison.

„Die Spieler haben besser zueinandergefunden und sind meiner Ansicht nach auch taktisch besser eingestellt“, erläutert der SVS-Spielertrainer. „Dreh- und Angelpunkt im Zentrum ist Alex Schrode. Julian Haug ist hinten extrem kopfballstark. Die Olympia bringt hinten und vorn alles mit, was eine Spitzenmannschaft braucht.“

Überraschung nicht ausgeschlossen

Trotz allem werde man alles geben, um in Laupheim zu punkten. „In der letzten Saison ist es uns zweimal gelungen, auch das Hinrundenspiel war knapp. Das zeigt, dass etwas drin ist, wenn wir alles auf dem Platz lassen. Vielleicht gelingt uns wieder eine Überraschung“, sagt Deiss und fügt hinzu: „Defensiv dürfen wir nichts zulassen. Nach vorn wollen wir über Konter zum Erfolg kommen.“