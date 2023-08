Ein Abend für Science–Fiction–Fans

Beim Themenabend der besonderen Art am Samstag, 26. August, ab 19 Uhr, im Planetarium Laupheim kommen Raumfahrtinteressierte, Science–Fiction–Fans und Musikliebhaber auf ihre Kosten. In der Pause zwischen Vortrag und Lese–Musik–Event lädt der Verein Volkssternwarte zu einem Umtrunk mit Zeit für Gespräche mit dem Referenten DLR–Missionsleiter Volker Schmid alias Robert T. Sinclair und den Musikern Christian Gritzner (DLR) und Cliff Verhoest. Dies teilt der Verein mit.

Die ISS–Missionen der deutschen Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer verliefen äußerst erfolgreich. DLR–Missionsleiter Volker Schmid stellt die Mission „Cosmic Kiss“ und erste Ergebnisse vor. Darüber hinaus zeigt der Vortrag die zukünftigen Vorhaben der deutschen und europäischen Raumfahrt — auch die gesellschaftliche Relevanz der Forschung im All und der astronautischen Raumfahrt.

Im zweiten Teil der Veranstaltung tauchen die Zuhörer ein in die faszinierende Welt des 26. Jahrhunderts. Es gibt Reisen zu fremden Sternensystemen und unbekannten Planeten, Der Autor Volker Schmid alias Robert T. Sinclair liest aus seinen Weltraumabenteuern der fünfteiligen Terran Starfleet Buch–Serie. Konflikte und Kooperationen, Liebe und Hass, Krieg und Frieden wechseln auf der „kosmischen Bühne“ des Geschehens.

Um diese Weltraumabenteuer entsprechend in Szene zu setzen, werden vom Autor mehrere Ausschnitte aus seinen Romanen gelesen, die sich mit sphärischer Instrumentalmusik abwechseln. Die Musik wird gespielt von den Starfield Voyagers (Christian Gritzner und Cliff Verhoest). Eingängige Melodien, treibende Sequenzen, schwebende Flächenklänge und mystische Soundeffekte versetzen die Zuhörer auch musikalisch in die ferne Welt des 26. Jahrhunderts. Das Ganze wird durch die Planetariumsprojektion unterstützt und so zu einem eindrucksvollen Gesamtwerk verbunden.

In der Pause zwischen Show und Vortrag lädt der Verein Volkssternwarte zu einem kleinen Umtrunk ein mit Zeit für Gespräche mit dem Referenten. Karten kosten regulär 16 Euro, ermäßigt zwölf Euro, und können im Internet auf www.planetarium–laupheim.de und telefonisch unter 07392/91059 reserviert werden.