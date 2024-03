Leerstehendes Colep-Areal soll Gewerbe- und Industriepark werden

Ende Oktober hatte der Aerosol- und Verpackungsspezialist Colep sein Werk in der Fockestraße geschlossen. Nun gibt es Neuigkeiten über die Zukunft der früheren Büro- und Produktionsgebäude. Die B+F Immobilien GmbH aus Bruchsal hat Ende des Jahres das gesamte Areal übernommen. Mit dem Ziel, in der Fockestraße einen Gewerbe- und Industriepark zu entwickeln, wie der geschäftsführende Gesellschafter, Reiner Fränkle, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ verrät.

Durch Industrieauktion auf Gebäude gekommen

An der Gebäudefassade ist das Logo des früheren Eigentümers noch zu sehen. Der Pharma-Lohnabfüller Colep hatte im vergangenen Herbst seinen Laupheimer Standort abgewickelt. Auf einer Industrieauktion wurde das Inventar veräußert.

Das Gebäude ist in einem Zustand, dass man eigentlich direkt einziehen kann. Reiner Fränkle

In diesem Zuge wurde auch der Immobilienentwickler Reiner Fränkle aus Bruchsal über einen Geschäftspartner auf die Immobilie aufmerksam. Er erkannte die Entwicklungschancen des Areals mit insgesamt 30.000 Quadratmetern Fläche.

Die B+F Immobilien GmbH aus Bruchsal hat Ende 2023 das gesamte Areal des früheren Aerosol-Abfüllers Colep in der Laupeimer Fockestraße übernommen. Die neuen Eigentümer haben große Pläne. (Foto: Thomas Werz )

Die Produktionsanlagen sind alle abgebaut, die Büros bis auf einen Konferenzraum nahezu ausgeräumt. Beim Gang durch die leeren Hallen lobt Fränkle die hohe Qualität und die Bausubstanz des Objekts. „Das Gebäude ist in einem Zustand, dass man eigentlich direkt einziehen kann“, sagt Fränkle.

Das sei der Grund gewesen, warum er in das Bieterrennen mit eingestiegen sei, so der neue Eigentümer. Dessen gleichnamiges Immobilien-Unternehmen ist seit 35 Jahren in der gewerblichen Vermietung aktiv und vermietet im Radius von 150 Kilometer um Bruchsal mehr als 200.000 Quadratmeter Gewerbeflächen - „vom Ärztehaus bis zur Industriehalle“, wie Fränkle erklärt.

Areal ist in "einem top Zustand"

Bei der Besichtigung verweist der neue Eigentümer auf die versiegelten Böden sowie die durchgängige Sicherheits- und Brandschutztechnik, mit der sämtliche Bereiche der Produktions- und Logistikgebäude ausgestattet sind. „Das ist so im Bestand eigentlich gar nicht zu erwerben, alles in top Zustand“, erläutert Fränkle.

Durch die frühere Produktion im Arzneimittelbereich sei in der Fockestraße alles „auf höchstem Niveau“. Zwei Mitarbeiter, die sich um das Gebäudemanagement und den technischen Support vor Ort kümmern, hat Fränkle von Colep übernommen.

Wir vermieten Gewerbeflächen ab 200 Quadratmeter. Reiner Fränkle, Immobilienentwickler

Aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit an Gewerbeflächen in der Stadt sieht der Immobilienentwickler vor allem das Potenzial, in einem Teil der Hallen kleinere Gewerbe- und Handwerksbetriebe anzusiedeln. Er sei dazu auch mit der Wirtschaftsförderung der Stadt im Austausch, berichtet Fränkle.

Die Reinräume aus der früheren Colep-Produktion wurden nicht rückgebaut und könnten bei Bedarf wieder in Betrieb genommen werden. (Foto: Thomas Werz )

Unabhängig von fehlenden Flächen sei gerade für kleinere Firmen in der aktuellen Lage der Bau einer eigenen Halle „derzeit kalkulatorisch kaum darstellbar“. Auf unterschiedlichen Platzbedarf könne man flexibel reagieren, erklärt der neue Eigentümer. „Wir vermieten Gewerbeflächen ab 200 Quadratmeter.“

Reinraumtechnik noch in einem Gebäudeteil vorhanden

Bestimmte Flächen, wie beispielsweise der zentrale Bereich der Warenannahme, könnten dann von mehreren Firmen auch gemeinschaftlich genutzt werden. Auch gibt es einen weiteren Hallenteil mit 6000 Quadratmeter Lagerfläche, in dem teilweise noch Regale stehen und der bisher ebenfalls als Logistikbereich genutzt wurde. Doch falls es dementsprechende Interessenten gebe, könne auch die gesamte Produktionsfläche von rund 13.000 Quadratmeter wieder vermietet werden.

Denn in einem Gebäudeteil ist nach wie vor die aufwendige Reinraumtechnik mit Schleusen und Lüftungssystemen untergebracht; die Räume wurden von Colep nicht rückgebaut. „Diese können weiter genutzt oder, wenn kein Bedarf besteht, auch ausgebaut werden“, erklärt Fränkle.

Auch das Gefahrgutlager mit Platz für 14.000 Paletten sieht der neue Eigentümer als großes Plus. Ein Ziel sei daher schon, erneut einen Produktionsbetrieb zu gewinnen. Derzeit sei man mit diversen Interessenten im Gespräch, darunter sei auch ein Produktionsbetrieb aus dem pharmazeutischen Bereich, sagt Fränkle. Vertraglich fixiert sei aber noch nichts. Ein Teil der Außenfläche ist jedoch bereits an einen Autohandel vermietet.

Bis wann in die früheren Colep-Gebäude wieder Unternehmen einziehen sollen? „So schnell wie möglich“, sagt Immobilienentwickler Reiner Fränkle. Aus Erfahrung wisse er, dass dies natürlich eine Zeit dauern könne. „Unser Ziel ist, dass wir die Vollvermietung innerhalb von zwei Jahren erreichen.“