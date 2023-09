Durchwachsener Start für TSV Laupheim in Tischtennis-Saison

Für den TSV Laupheim hat die neue Tischtennis-Saison im Bezirk Donau begonnen. Die Bilanz zum Auftakt war mit einem Sieg und einer Niederlage durchwachsen.

Auch im Jahr zwei nach Corona sei man von einem normalen Spielbetrieb, wie man ihn früher kannte, noch weit entfernt, heißt es in der Mitteilung des TSV. Dennoch hätten sich wieder etliche Mannschaften gefunden, die in den Ligen für Spannung sorgen werden.

Die Spiele der beiden am vergangenen Wochenende spielenden Laupheimer Teams (erste und dritte Mannschaft) hatten es in sich. Laupheim 1 bekam es in der Landesklasse mit dem SV Amtzell II zu tun. Dass dort die „Zweite“ der ersten Mannschaft kaum nachsteht, zeigte die umkämpfte Begegnung, die die Gäste aus Laupheim am Ende 9:7 gewonnen. Doch davor war es noch mal eng geworden: Nachdem Laupheim schon auf 4:8 davongezogen war, holte Amtzell drei Punkte und kam auf 7:8 heran, sodass die Entscheidung im Schlussdoppel fiel. Die Laupheimer Spitzenspieler Stefan Staudenecker und Sven Timo Reiser waren nervenstark, gewannen souverän und sicherten den Mannschaftssieg. Beide Spieler hatten zusammen fünf Punkte zum Erfolg des TSV beigesteuert und waren zusammen mit Thomas Henrichs die Garanten des Auftaktsieges.

Auch das Spiel von Laupheim 3 in der Kreisliga B gegen den SV Erlenmoos war bemerkenswert ‐ allerdings aus anderer Sicht, 0:9 ging die Partie verloren. Das TSV-Team war zwar durch Krankheit geschwächt, doch von den sechs teils sehr jungen Spieler, die antraten, erreichte keiner Normalform. Positiv ist, dass es bereits am kommenden Wochenende gegen Mettenberg die Chance für eine Wiedergutmachung gibt.

Alle anderen Laupheimer Teams greifen frühestens am 23. September ins Geschehen ein.