Das Selbstvertrauen beim FV Olympia Laupheim in der Fußball-Landesliga ist gewachsen. Erst wurde der VfB Friedrichshafen geschlagen, dann gelang ein Kantersieg beim starken Aufsteiger SV Hohentengen. Am Samstag (Spielbeginn: 15.30 Uhr) wartet mit dem FC Albstadt im eigenen Stadion erneut eine interessante Aufgabe auf die Olympia.

Klare Vorgabe

„Wir freuen uns auf dieses Spiel und wollen weitere drei Punkte holen“, umreißt Laupheims Trainer Predrag Milanovic klar seine Vorgabe für dieses wichtige Heimspiel. Schließlich wolle man der Tabelle weiter klettern, da dürfe man sich zu Hause keine Ausrutscher mehr leisten. Dennoch weiß auch Milanovic, dass Albstadt ein anderes Kaliber ist als etwa der SV Hohentengen.

Albstadt versucht seit einigen Jahren, die ungeliebte Landesliga wieder zu verlassen, und sich wieder in der Eliteklasse Württembergs einzuordnen. Doch auch in dieser Saison hat der FCA den Saisonstart vermasselt. Acht Punkte aus acht Spielen und Platz elf können nicht der Anspruch der Albstädter sein. Nicht von Trainer Oliver Hack, aber auch nicht von den Vereinsverantwortlichen.

Qualität ist geblieben

Hack hatte vor der Saison den langjährigen Coach Alexander Eberhart abgelöst. Dazu gab es auch im Team ‐ wie fast jedes Jahr ‐ einen Umbruch. Aber mit den Hotz-Brüdern, Denis Banda oder Gil Rodriguez ist auch Qualität in Albstadt geblieben. Dies hat die Mannschaft zuletzt beim 2:1-Auswärtssieg in Friedrichshafen bewiesen, der wohl auch so eine Art Wende für die Laupheimer Gäste darstellen soll.

„Ich habe mir selbst ein Bild gemacht von der Mannschaft“, sagt Milanovic. „Albstadt ist ein spielstarkes Team mit sehr großem Offensivdrang und vor allem stark besetzten Flügeln. Darauf müssen wir uns einstellen.“

Bewährte Taktik

Die Olympia wird weiterhin mit Dreierkette spielen und vermutlich auch mit zwei Zehnern hinter der einzigen Spitze Marcello Mignemi. „Diese Taktik und diese Aufstellung werden vorerst so bleiben“, kündigt der Trainer keine großen Änderungen an. Auch Julian Eiberle wird wieder zwischen den Pfosten stehen. Der ehemalige Baltringer hat derzeit die Nase vorn gegenüber Christian Hafner. Milanovic kann bis auf die bekannten Langzeitverletzten wie Stefan Steinle, Nick Seemann, Valentin Hafner oder David Milanovic auf den gesamten Kader zurückgreifen.

Das sei auch gut doch, belebe es doch den Konkurrenzkampf im Team, so Milanovic. Für ihn sei klar, dass man auch gegen Albstadt gewinnt, weil der Weg einfach nach oben führen muss. „Wir müssen uns in unseren Leistungen stabilisieren und Punkte holen, dann werden wir unser Saisonziel auch erreichen.“ Und das lautet wie bekannt: Platz eins bis fünf.